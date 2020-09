Volley, Sir Safety Perugia-Modena: porte aperte al pubblico in Supercoppa

La Sir Safety Perugia ritrova i tifosi. È di ieri sera infatti l'ordinanza della Regione Umbria che apre le porte del PalaBarton al 25% della capienza per il match di domenica 13 settembre contro la Leo Shoes Modena, valido per l’andata delle semifinali della Supercoppa italiana di Volley.

Dalle ore 13 di oggi (venerdì 11) sarà possibile acquistare il biglietto per gli abbonati della passata stagione che godranno del diritto di prelazione fino alle ore 13 domani quando, in caso di eventuali rimanenze, verrà aperta la vendita libera.

Si ricorda che l’acquisto è possibile solo online sul sito www.vivaticket.com e che potranno essere utilizzati i voucher richiesti per la stagione 2019-2020. Per acquistare il biglietto occorrerà il codice del singolo abbonamento alla voce: Cod. Accesso. La biglietteria al palazzetto rimarrà pertanto chiusa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per poter acquistare il biglietto è necessario inserire obbligatoriamente nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono. Il nome del biglietto dovrà tassativamente corrispondere alla persona che verrà a vedere la partita. Il prezzo del biglietto, comprensivo dei costi di prevendita, sarà di 30 euro per i settori Gradinate II anello, Curva San Marco, e Curva 'Block Devils' mentre i settori Tribuna Vip e Distinti saranno riservati agli sponsor della società bianconera. Nelle prossime ora la Sir Safety Conad Perugia comunicherà tutte le modalità di accesso al palazzetto per domenica.