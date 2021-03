Volley, la Sir Perugia 'scaccia' i rimpianti per la Champions: "Ora testa allo scudetto"

Il tempo per i rimpianti, almeno per ora, non c'è. Dopo l'amaro successo al tie-break ottenuto contro Trento al PalaBarton, che non è bastato a conquistare il pass per la finale di Champions League, la Sir Safety Conad Perugia torna in campo già oggi in vista della gara 1 della semifinale scudetto contro Monza in programma a Pian di Massiano (sabato 27 marzo, ore 20.15). La consapevolezza, in casa bianconera, è quella di dover ricaricare in fretta energie fisiche e mentali senza lasciarsi sopraffare dalla delusione per l'obiettivo europeo sfumato.

“Peccato davvero - dice intanto Thijs Ter Horst -. Siamo partiti bene, nei primi tre set ci siamo stati, loro hanno fatto alcune cose importanti nel finale del terzo parziale, hanno preso fiducia mentre noi poi nel quarto set abbiamo sbagliato troppo e perso ritmo. Penso che la qualificazione l’abbiamo persa soprattutto nella gara d’andata, ma adesso è il momento di andare avanti perché già sabato c’è il campionato con gara 1 di semifinale con Monza e dobbiamo reagire immediatamente. Torniamo subito in palestra - conclude lo schiacciatore olandese - e concentriamoci sul campionato”.

Deluso anche Sebastian Solè: “Stava andando come volevamo, anche il terzo set lo abbiamo giocato bene e quella era forse l’occasione da cogliere. Peccato, perché ci credevamo e stasera chiaramente siamo delusi. Ma sono anche orgoglioso di quello che abbiamo fatto perchè siamo stati sempre lì. Adesso - conclude il centrale argentino - dobbiamo pensare al campionato”.