Volley Champions League, Trento-Perugia 3-0: Sir annichilita nella semifinale di andata

Pesante sconfitta per la squadra di coach Heynen, chiamata ora all'impresa nel secondo round di mercoledì (24 marzo) al PalaBarton per accedere alla finale

Perugia annichilita nella semifinale di andata della Champions League di Volley sul campo di Trento, con i padroni di casa capaci d travolgere i bianconeri con un perentorio 3-0 (25-21, 25-16, 25-23). Serata negativa per la Sir Sicoma Monini di coach Heynen, chiamata ora all'impresa nel secondo round in programma mercoledì prossimo (24 marzo, ore 20.30) al PalaBarton: i bianconeri saranno costretti a vincere 3-1 o 3-0 per giocarsi poi l'accesso alla finale nel 'golden set' ai 15 punti.