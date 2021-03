Volley, Perugia tra Champions e Superlega: la Sir punta i playoff scudetto

Dopo l'impresa di Champions League, con la strepitosa rimonta contro Modena che ha regalato alla Sir Perugia il pass per la semifinale (dove sfiderà Trento in un altro 'derby' tutto italiano), ora la squadra bianconera si rituffa sulla Superlega e suda in vista dell'esordio nei playoff scudetto: mercoledì prossimo (10 marzo) gara 1 al PalaBarton contro la vincente della serie tra Milano e Verona che domani sera vivrà la sua sfida decisiva sul parquet dei lombardi (Monza-Vibo, Trento-Piacenza e Civitanova-Modena gli altri quarti già definiti).

La squadra di coach Heynen già l’altro ieri si è ritrovata al PalaBarton, mercoledì per una seduta fisica defaticante e giovedì con doppio allenamento. Anche oggi due sezioni di lavoro, domani pomeriggio seduta tecnica mentre domenica i bianconeri avranno 24 ore di libertà prima di cominciare il rush finale in vista del match di mercoledì. Tornando alla Champions invece, dove l'altra semifinale vedrà opposti i polacchi dello Zaksa (vincente al golden set contro Civitanova) ai russi dello Zenit Kazan, Perugia giocherà il match di andata a Trento in un giorno tra il 16 ed il 18 marzo, la settimana successiva tra il 23 ed il 25 marzo ritorno al PalaBarton. In palio un posto per le Super Finals di Verona.