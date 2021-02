Volley Champions League, Modena-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Scatta la corsa finale alla Champions League di Volley e tra le otto squadre che inseguono il trofeo continentale per club più prestigioso c'è anche la Sir Sicoma Monini Perugia. Arrivata ai quarti di finale da testa di serie, la formazione umbra ha 'pescato' Modena nell'urna e domani (ore 18) farà visita agli emiliani sul parquet del PalaPanini nel match di andata, mentre il ritorno è in programma martedì 2 marzo (ore 20:30) al PalaBarton.

LA FORMULA - Si gioca con la formula ormai abituale in Champions: una vittoria 3-0 o 3-1 vale 3 punti, un successo al tie break porta 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla squadra perdente. In caso di parità di punti al termine delle due gare, sarà il golden set ai 15 punti a decidere il passaggio del turno.

I BIANCONERI - La Sir intanto è partita stamattina alla volta dell’Emilia dopo la seduta video, con la rosa al completo e arricchita dall’ultimo arrivato Muzaj. Reduci da dieci giorni di buon lavoro a Pian di Massiano, i bianconeri sono pronti a giocarsi tutte le loro carte domani pomeriggio. Qualche ballottaggio ancora in essere intanto per il tecnico belga Heynen, che dovrebbe presentare inizialmente la formazione con Travica in diagonale con Atanasijevic, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

GLI AVVERSARI - Modena, che sabato ha giocato e vinto il suo primo match della post season di Superlega contro Ravenna, non dovrebbe operare grandi cambiamenti in sestetto con il tecnico Giani che dovrebbe proporre al via Christenson in regia con Vettori opposto, Mazzone in coppia con Stankovic in posto tre, Petric e Lavia in banda e Grebennikov libero.

Modena-Perugia (martedì 23 febbraio, ore 18)

PROBABILI FORMAZIONI:

LEO SHOES MODENA: Christenson-Vettori, Mazzone-Stankovic, Lavia-Petric, Grebennikov libero. All. Giani.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica-Atanasijevic, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

ARITRI: Sinisa Ovuka – Andrea Puecher

TV: Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, rispettivamente canale 201 e 204 della piattaforma Sky, con il commento di Stefano Locatelli ed Andrea Zorzi

RADIO: Umbria Radio, sia in FM che in streaming sul sito della radio; canali social della Sir Safety Perugia.