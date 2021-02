Volley Champions League, è ancora Perugia-Civitanova: le probabili formazioni e dove vederla in tv

È sempre Perugia contro Civitanova. E dopo Supercoppa, Coppa Italia e regular-season di Superlga la sfida (la sesta stagionale con la Lube al momento avanti per 3-2) si ripeterà domani (mercoledì 10 febbraio) in Champions League con inizio fissato per le ore 18 (diretta tv in chiaro su Rai Sport con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e a pagamento su Sky Sport 1 con il commento di Stefano Locatelli ed Andrea Zorzi; ma anche diretta radiofonica su Umbria Radio e sui cabali social del club umbro). Il match andrà in scena sul parquet perugino del PalaBarton (ancora chiuso al pubblico per l'emergenza coronavirus), che ospita la seconda 'bolla' della Pool B della massima competizione europea per club.

LA CLASSIFICA - A scendere per primi in campo saranno proprio i marchigiani che stasera (martedì 8 febbraio, ore 20.30) sfideranno i francesi di Tours avversaria poi il giovedì (11 febbraio, ore 20.30) della Sir Sicoma Monini Perugia che al momento con 9 punti è a -3 da Civitanova (ai quarti ai quali accedono le prime di ognuno dei cinque gironi più le tre migliori seconde). Dal raggruppamento si sono già ritirati invece i turchi dell'Arkas Izmir.

LE SCELTE DEI COACH - Il coach bianconero Heynen, dopo il turno di riposo concesso a diversi titolari nell’ultima di Superlega (persa dalla capolista in casa contro Monza), dovrebbe mandare in campo la formazione tipo con Travica in diagonale con Atanasijevic, Russo e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero. Situazione analoga in casa Lube con De Giorgi che sabato a Vibo ha lasciato a riposo alcuni big, ma che domani dovrebbe proporre i sette titolari con De Cecco al palleggio, Rychlicki opposto, Simon in coppia con Anzani in posto tre, Juantorena e Leal in banda e Balaso libero.

Sir Sicoma Monini Perugia-Cucine Lube Civitanova (mercoledì 10 febbraio, ore 18 al Palabarton)

PROBABILI FORMAZIONI E DOVE SEGUIRLA:

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica-Atanasijevic, Russo-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco-Rychlicki, Simon-Anzani, Leal-Juantorena, Balaso libero. All. De Giorgi

ARBITRI: Goran Gradinski - Evgeny Makshanov

TV : Rai Sport (in chiaro) e Sky Sport 1 (a pagamento)

RADIO: Umbria Radio (sia in FM che in streaming sul sito della radio) e sui canali social della Sir