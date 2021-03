Volley, Perugia-Modena 3-0: rimonta e festa al golden set, Sir in semifinale di Champions

"Scaliamo le pareti dell'inferno, un punto alla volta insieme con le unghie e con i denti. Noi con voi". Questo lo striscione dei tifosi appeso sugli spalti del PalaBarton, ancora chiuso al pubblico per l'emergenza coronavirus, e così è andata una serata magica per Perugia: la Sir Sicoma Monini vince 3-0 contro Modena rimontando il ko dell'andata e si prende il pass per la semifinale della Champions League di Volley in un 'golden set' dominato grazie allo strapotere di Plotnytskyi al servizio.

Perugia-Modena 3-0 (25-23, 25-18, 25-21 - 15-5 il golden set)

