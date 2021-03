Perugia in semifinale di Champions, festa bianconera al Pala Barton: "Serata magica"

È festa in casa Sir Sicoma Monini dopo la rimonta su Modena e la vittoria al golden set che nella serata magica del PalaBarton ha spalancato a Perugia le porte d'accesso alla semifinale della Champions League di Volley.

“Una serata spettacolare - commenta a caldo Ter Horst dopo il match -. Sono molto orgoglioso della squadra e di quello che abbiamo fatto. Non era facile dopo la sconfitta di Modena, vincere al golden set stasera è una cosa fantastica. Siamo scesi in campo dopo aver lavorato tanto in questa settimana e questo è il risultato”.

Sulla stesso lunghezza d'onda l'altro bianconero Massimo Colaci: “Abbiamo giocato una brutta partita una settimana fa - dice il libero -, ma poi in Champions c’è sempre la gara di ritorno ed io stasera ero consapevole della forza della squadra. Abbiamo lavorato bene in settimana, stasera siamo stati bravi soprattutto nella gestione della partita”.