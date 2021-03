Volley, playoff A1 femminile: Cuneo-Perugia 0-3, la Bartoccini Fortinfissi vola ai quarti

Una grande impresa quella compiuta dalla Bartoccini Fortinfissi Perugia, che ha sbancato in tre set il Pala Ubi Banca di Cuneo e conquistato i quarti di finale dei playoff nei quali sfideranno la Igor Gorgonzola Novara. Gara 2 del primo turno è stata un monologo delle ragazze di coach Mazzanti, che hanno bissato la vittoria dell'andata contro una Bosca San Bernardo che ha dovuto fare i conti con alcune assenze oltre che con la voglia, la solidità e la determinazione delle 'magliette nere'.

Le parole di Kenia Carcaces, schiacciatrice della Bartoccini Fortinfissi Perugia, premiata come mvp della partita: “Sono veramente felice per il risultato e per le mie compagne, ci stiamo allenando tantissimo. Giochiamo con il sorriso, sorridere è importante e io lo faccio sempre in campo. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Anche se non partiamo come favorite contro Novara, non è vero che non abbiamo niente da perdere, vogliamo dare il massimo”.

IL TABELLINO:

Cuneo Perugia 0-3 (18-25 17-25 11-25)

Durata set: 28', 26', 27' (tot. 81')

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO: Signorile, Ungureanu 5, Zakchaiou 3, Bici 7, Giovannini 6, Candi 5, Zannoni (L), Fava 2, Turco 1, Gay. Non entrate: Battistino, Montabone.

Allenatore Pistola.

BARTOCCINI FORTINFISSI: Aelbrecht 3, Ortolani 11, Carcaces 16, Koolhaas 8, Di Iulio 1, Havelkova 5, Cecchetto (L), Mlinar 4, Casillo 2, Scarabottini 1, Agrifoglio. Non entrate: Rumori (L), Angeloni.

Allenatore Mazzanti.

Arbitri: Rossi, Brunelli.

MVP: Kenia Carcaces

