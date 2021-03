Volley, playoff A1 donne: Novara-Perugia, le probabili formazioni e dove vedere in diretta gara 1 dei quarti

Ci sarà la 'vetrina' televisiva di Rai Sport+HD (diretta tv in chiaro) per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, ospite domani (sabato 27 marzo, ore 20.30) della Igor Gorgonzola Novara nella gara 1 dei quarti di finale deiplayoff scudetto della A1 femminile di Volley. Un appuntamento al quale Angeloni e compagne arrivano dopo la bella vittoria di Cuneo per 3-0 che ha consentito al gruppo di restare in Piemonte, in attesa dell'anticipo di domani evitando così due viaggi per mezza Italia ravvicinati.

Novara-Perugia: probabili formazioni e diretta tv

LE ULTIME - La squadra piemontese allenata dal tecnico Lavarini cerca riscossa dopo il 3-0 subito in semifinale di Champions contro l'inarrestabile Conegliano, mentre il coach perugino Mazzanti in cuor suo ha la consapevolezza che tutto quello che arriverà dal campo sarà oro ed esperienza, poiché le sue ragazze non hanno nulla da perdere (senza poi contare che in caso di risultato avverso si potrà sempre contare sulla gara di ritorno al PalaBarton per riaprire la serie).

I PRECEDENTI - Quattro i precedenti tra formazioni, la scorsa stagione all’11° giornata del girone di andata e quest’anno nella gara unica di Supercoppa Italiana oltre alla gare di regular season, dove ad avere la meglio sono state sempre le piemontesi.

UNA SOLA EX - Nessuna ex nella formazione di Novara, mentre tra le fila di Perugia c'è Luisa Casillo (in Piemonte nella stagione 2012-2013 in A2 e poi in quella successiva in A1).

