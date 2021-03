Volley, playoff A1 donne: Perugia-Novara, probabili formazioni e dove seguire gara 2 dei quarti

Le umbre di coach Mazzanti di scena al PalaBarton (mercoledì 31 marzo, ore 18) per mantenere viva la serie dopo il ko in Piemonte. La carica di Ortolani: "Nulla è ancora deciso"

Sarà il più classico dei “dentro o fuori” quello che andrà in scena al PalaBarton (mercoledì 31 marzo, ore 18), con la Bartoccini Fortinfissi Perugia obbligata alla vittoria contro la Igor Gorgonzola Novara per mantenere viva la serie dei quarti di finale scudetto della A1 femminile di Volley.

LE ULTIME - Per tentate di rimandare la contesa a gara 3 dopo il ko di gara 1, le 'magliette nere' di coach Mazzanti potranno contare sull’intera rosa, mentre qualche dubbio lo ha invece sull'altro fronte il tecnico Lavarini visto che in gara 1 ha potuto contare su una Chirichella a mezzo servizio e ha dovuto fare a meno di Sansonna. A prescindere da questo però le maggiori pressioni restano ancora su Novara, seconda in regular-season.

ORTOLANI CARICA - Nelle parole di Serena Ortolani la convinzione che la sfida è tutt'altro che chiusa. “Non c’è ancora nulla di deciso - dice la giocatrice di Perugia - dovremo scendere in campo per giocarci il tutto per tutto. Queste sono le gare più belle perché devi solo pensare ad entrare in campo per divertirti e dare il massimo, penso che possiamo ancora crescere, ogni secondo ed ogni momento sarà buono per spingere verso il risultato, poi sarà il campo a darci il responso”.

I PRECEDENTI - Cinque i precedenti tra le due formazioni: la scorsa stagione all’11esima giornata di e quest’anno nella gara unica di Supercoppa Italiana, poi nei due match di regular season e in gara 1 di quarti playoff. Ad avere la meglio sono state sempre le piemontesi.

EX DELLA SFIDA - Nessuna ex nella formazione di Novara, mentre tra le fila di Perugia c'è Luisa Casillo (in Piemonte nella stagione 2012-2013 in A2 e poi in quella 2013-2014 in A1)

Perugia-Novara (ore 18):

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Koolhaas, Aelbrecht, Havelkova, Carcaces. Libero: Cecchetto. Allenatore: Mazzanti

Igor Gorgonzola Novara: Hancock, Smarzek, Chirichella, Washington, Herbots, Caterina Bosetti. Libero: Sansonna. Allenatore: Lavarini.

DIRETTA: gara in diretta su LVFTV