Volley, accoppiamenti e calendario della Supercoppa: la Sir Safety punta l'Arena di Verona

La Sir Safety Perugia punta l'arena di Verona e i bianconeri, che sono tornati al gran completo, già sudano in vista della prossima stagione che si aprirà con la 25ª edizione della 'Del Monte Supercoppa'.

SUPERCOPPA - Definito già il programma della manifestazione, a cui partecipano le migliori quattro squadre classificate della Regular Season della stagione 2019/20 al momento della sospensione per l'emergenza coronavirus: la formula prevede lo svolgimento di due semifinali con partite di andata e ritorno ed eventuale 'golden set'. Il primo incontro (domenica 13 settembre 2020) si giocherà in casa delle squadre con peggior classifica, mentre la gara di ritorno (domenica 20 settembre 2020) si giocherà in casa delle squadre con miglior classifica. Le due formazioni vincenti si qualificheranno alla finale in programma venerdì 25 settembre 2020 all’Arena di Verona, con diretta tv su Rai Due e con lo sport che torna dunque protagonista all’interno delle mura dell’anfiteatro romano dopo 32 anni, rendendo assolutamente unico l’evento.

Calendario e accoppiamenti - Andata (domenica 13 settembre 2020): Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova; Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes Modena. Ritorno (domenica 20 settembre 2020): Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino; Leo Shoes Modena-Sir Safety Conad Perugia.

COPPA ITALIA - Definita intanto anche la formula della 'Del Monte Coppa Italia' 2020/2021, a cui prenderanno parte le dodici formazioni iscritte al prossimo campionato di SuperLega. Le migliori quattro classificate della stagione 2019/2020 (Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena, Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino) sono ammesse direttamente ai quarti di finale, mentre le rimanenti otto squadre saranno divise in due gironi di quattro squadre ciascuno, formati secondo il criterio della serpentina, sulla base della classifica della stagione 2019/2020. Queste otto squadre disputeranno quindi un girone all’italiana con partite di sola andata per un totale di tre incontri per squadra (13, 20 e 23 settembre). Le due migliori di ciascun girone disputeranno due partite in casa ed una in trasferta. Le prime due squadre classificate di ciascun girone raggiungeranno le altre quattro già qualificate ai quarti, i cui accoppiamenti saranno effettuati secondo la classifica al termine del girone di andata della Regular Season di SuperLega 2020/2021, da giocarsi in gara unica in casa della squadra con miglior classifica. Le quattro vincenti accederanno alla Final Four.

I gironi - A: Allianz Milano (5ª classificata), NBV Verona (8ª classificata), Vero Volley Monza (9ª classificata), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (12ª classificata). B: Consar Ravenna (6ª classificata), Pallavolo Padova (7ª classificata), Gas Sales Bluenergy Piacenza (10ª classificata), Top Volley Cisterna (11ª classificata).