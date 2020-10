Coronavirus, calcio: in Serie D rinviate per Covid le partite di Trestina e Tiferno

Il riacutizzarsi dell'emergenza coronavirus fa sentire i suoi effetti anche sul calcio e in particolare sul girone E di Serie D, in cui militano diverse squadre umbre. Quattro i rinivi ufficiali a causa del Covid tra le partite in programma domenica prossima (25 ottobre).

Tra queste c'è anche Flaminia-Tiferno Lerchi 1919, come comunicato dalla stessa società altotiberina: "Facendo richiamo alla disposizione-decisione comunicata in data odierna dalla Lega Nazionale Dilettante - scrive il club tifernate in un conunicato -, si rende noto che la gara Calcio Flaminia- Tiferno Lerchi 1919, valida per la 5ª giornata di campionato, è stata rinviata a mercoledì 18 novembre ore 14.30. Le motivazioni del suddetto rinvio sono da rintracciarsi nella richiesta, corredata di documentazione rilasciata da strutture sanitarie locali, in ossequio alle disposizioni indicate dalle Autorità sanitarie, proposta dalla Ssd Calcio Flaminia, così come si evince dalla lettera recapitata alla Società biancorossa. Appresa la notizia, proseguono regolarmente gli allenamenti dei biancorossi, guidati da mister Nofri Onofri, in vista della prossima gara casalinga prevista per domenica 1 novembre con l’Ostia Mare".

O-tre a Flaminia sono state rinviate anche Trestina-Scandicci (verrà recuperata mercoledì 25 novembre), Pianese-Montespaccato (recupero mercoledì 11 novembre), Montevarchi-San Donato Tavarnelle (data di recupero ancora da stabilire).