Coronavirus, altri tre positivi nel Grifo: tutti asintomatici, domani altro giro di tamponi

Ancora il Covid sulla strada del Perugia, tornato a ridosso della vetta della classifica nel girone B della Serie C grazie alle ultime quattro vittorie consecutive. Al positivo già riscontrato nei giorni scorsi, si sono aggiunti altri due calciatori e un membro del gruppo squadra.

Ad annunciarlo è lo stesso club biancorosso: "AC Perugia Calcio - si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale -comunica che, dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati, due calciatori ed un membro del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La società, seguendo le normative indicate dal protocollo sanitario, ha posto in isolamento i tesserati i quali sono tutti asintomatici ed eseguirà domani mattina un ulteriore giro di tamponi".