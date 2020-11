Coronavirus, Superlega: un altro positivo al Covid nella Sir Safety Conad Perugia

Un altro caso di coronavirus in casa Sir Safety Conad Perugia, dopo quelli dei giorni scorsi che hanno portato al rinvio della sfida di Superlega sul parquet di Milano e porteranno a quello della prossima sfida casalinga contro Modena che era in programma domenica 8 novembre.

"La Sir Safety Conad Perugia - si legge in un comunicato diramato oggi dal club bianconero -, in seguito ai risultati pervenuti oggi pomeriggio del giro routinario di tamponi effettuato, comunica la positività al Covid-19 di un membro dello staff tecnico. Il nuovo positivo, come da protocollo, è stato subito messo in isolamento e non presenta particolari sintomatologie".