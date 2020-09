Coronavirus, tutta negativa anche la seconda tornata di tamponi a giocatori e staff del Perugia Calcio

Anche la seconda tornata dei tamponi effettuati dalla Usl Umbria 1 è negativa. Non ci sono casi di contagio tra i giocatori della prima squadra e lo staff tecnico del Perugia Calcio. A darne notizia è lo stesso club.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nota ufficiale del club - "A.C. Perugia Calcio comunica che anche i referti della seconda tornata di tamponi effettuati dalla USL Umbria 1, alla prima squadra e allo staff tecnico, sono risultati tutti negativi". E ancora: "La società intende precisare che, come da prassi, si erano resi necessari i controlli della ASL a seguito delle positività dei primi test effettuati da un laboratorio privato, regolarmente autorizzato dalla regione, i cui risultati erano chiaramente errati. Il privato in questione non fa riferimento al laboratorio Galeno, con cui, anzi, la società è ben lieta di proseguire il rapporto di collaborazione anche quest’anno. A.C. Perugia Calcio, inoltre rende noto che per i futuri test molecolari si rivolgerà presso la Futura Diagnostica, già attiva da ieri per il controllo dei tamponi risultati anche in questo caso tutti negativi".