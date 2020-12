Tennis, impresa della 17enne Paoletti: primo titolo nel circuito professionistico per la perugina

Primo titolo nel circuito professionistico a soli 17 anni. Un'impresa riuscita a Matilde Paoletti, tennista perugina classe 2003, capace di trionfare in doppio con la coetanea bergamasca Lisa Pigato al torneo ITF a Selva di Val Gardena (montepremi di 25mila dollari).

Nella finale della manifestazione altoatesina le due azzurrine hanno superato in due set (7-5, 6-1) la coppia composta dalla polacca Chwalinska e dalla ceka Fruhirtova, sciorinando un tennis di altissimo livello e mostrando uno straordinario affiatamento, consolidatosi negli anni, che lascia ben sperare anche per il futuro. Un cammino al top per Matilde e Lisa, capaci nel loro percorso di battere tra le altre anche il tandem composto da Jasmine Paolini (n. 96 mondiale) ed Elisabetta Cocciaretto (n. 132 Wta), terza coppia testa di serie del torneo ed atlete già protagoniste sulla ribalta internazionale.

Galvanizzate dal pesantissimo successo, hanno poi proseguito sulla scia vincente arrivando in fondo e alzando i trofei. Una soddisfazione straordinaria per Matilde Paoletti, tesserata per lo Junior Tennis Perugia e cresciuta con il maestro Andrea Grasselli prima di essere seguita dallo staff federale. La talentuosa umbra, nello scorso ottobre capace di arrivare fino agli ottavi al Roland Garros juniores, sembra ora pronta per il salto tra le grandi.