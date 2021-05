Tennis, i campi in rosso dello Junior Perugia pronti per la ‘Poppy’ Vinti Tennis Cup

Un montepremi da 15mila dollari, giovani promettenti e tanti giocatori di livello internazionale per la 'Poppy' Vinti Tennis Cup, torneo ITF maschile in programma dal 18 al 25 luglio sui campi in terra rossa dello Junior Tennis Perugia. In palio due titoli (di singolare e di doppio) in ricordo di Rodolfo ‘Poppy’ Vinti, fondatore del club perugino scomparso il 2 marzo scorso.

E in via XX settembre sono già scattati i preparativi per organizzare al meglio il grande evento, con la macchina messa a punto dallo staff dello Junior in moto e pronta ad offrire uno spettacolo indimenticabile. “Abbiamo fortemente voluto questo appuntamento anche per ricordare ‘Poppy’ – sottolineano in coro Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana, i maestri che gestiscono il circolo perugino -. Ed al tempo stesso ringraziamo l’ITF per averci dato l’occasione di inserirci in calendario, il Circolo Tennis Gubbio e Luca Ceccarelli per la collaborazione. Saranno giorni ricchi di tennis ed anche di importanti iniziative collaterali, con la speranza che l’emergenza coronavirus vada ad attenuarsi ulteriormente per consentire al pubblico di presenziare fisicamente e anche di ‘vivere’ il club in questo periodo”.