Volley, Superlega: un giocatore della Sir Safety Perugia positivo al Covid, tamponi a tutta la squadra

Un caso di positività al coronavirus nella Sir Safety Perugia, capolista della Superlega di Volley che domenica ospiterà Ravenna al PalaBarton (200 gli spettatori ammessi, senza deroghe a quanto disposto dal governo nell'ultimo Dpcm).

"La Sir Safety Conad Perugia - si legge in una nota del club - comunica la positività al Covid-19 di un proprio atleta riscontrata nell’abituale controllo di routine. Il giocatore sta bene, è asintomatico ed è subito stato messo in isolamento come da protocollo. Tutto il gruppo squadra ha già effettuato il primo giro di tamponi e si trova in isolamento volontario. Domani sarà effettuato il secondo giro di tamponi".