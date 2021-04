Volley Superlega, gara 3 finale scudetto: Perugia-Civitanova, probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Con la serie di finale playoff tra Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova in perfetta parità (1-1 dopo i primi due match) va in onda domani sera al PalaBarton (fischio d’inizio alle ore 20:30 con diretta tv su Raisport) una gara 3 cruciale per i destini della lotta allo scudetto.

Dopo la vittoria ottenuta al tie-break nelle Marche, che ha riportato in perfetta parità (1-1) la serie della finale playoff di Superlega, la Sir Safety Conad Perugia andrà a caccia del sorpasso domani sera (mercoledì 21 aprile, ore 20.30) al PalaBarton nella gara 3 della sfida scudetto contro la Cucine Lube Civitanova. Un match cruciale per le due formazioni, che nei primi due atti hanno entrambe espugnato il palasport avversario: la squadra che ne uscirà vincitrice avrà poi due 'match ball' a disposizione.

In casa Perugia, smaltito velocemente l’entusiasmo per il blitz di domenica all’Eurosuole Forum, subito concentrazione e lavoro rivolti al terzo round. Carmine Fontana (vittorioso all'esordio da primo coach dopo l'esonero di Vital Heynen) e lo staff bianconero hanno analizzato con grande attenzione gara 2, gli aspetti positivi e le situazioni tecnico-tattiche da correggere. Sfide equilibrate come quelle di questa serie scudetto si giocano davvero sui minimi dettagli ed ogni piccolo accorgimento può risultare determinante per l’esito finale.

