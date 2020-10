Perugia-Vis Pesaro 2-1, Murano: "Ai gol preferisco le vittorie. Critiche? Non le ascolto"

Il suo secondo gol in campionato è stato una perla e Murano gongola dopo il 2-1 alla Vis Pesaro, terza vittoria di fila per il Perugia: "Con Melchiorri non ci eravano capiti nel primo tempo ma ci siamo rifatti nella ripresa - spiega ai microfoni di Umbria Tv l'attaccante, autore dell'1-0 -. Quell'azione l'avevamo preparata in allenamento e il gol segnato dopo il fraseggio con Dragomir e Fede (Melchiorri, ndr) è stata la ciliegina sulla torta".

Ma le gioie personali, giura Murano, vengono dopo quelle del gruppo: "Sono contento di aver fatto gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Per me è sempre più importante il risultato: da parte mia la voglia di correre e di lottare non mancherà mai, poi se arrivano anche i gol meglio".

E a chi dice che al Grifo manchi un bomber per fare il definitivo salto di qualità l'ex Potenza risponde così: "Magari dieci anni fa me la sarei presa per queste critiche - confessa -. Ora, a 30 anni, penso invece a dare il massimo perché se uno vale alla fine esce fuori. Con calma si trova sempre la strada, intanto mi godo la vittoria di oggi e non era facile, soprattutto dopo aver preso il gol del pari a un quarto d'ora dalla fine".