L'Umbria aspetta i migliori talenti della boxe azzurra: a Cascia i campionati italiani Under 22

Un grande evento il prossimo lughlio in Umbria, dove saliranno sul ring i migliori talenti del pugilato italiano maschile e femminile. La federazione pugilistica ha infatti scelto la Valnerina per i tricolori Under 22.

"Preso atto della concomitanza della data fissata per i Campionati Europei Under 22 Maschili e Femminili - si legge in una nota pubblicata sul sito della Fpi -, il Consiglio Federale nella seduta del 2 aprile u.s ha deliberato che i Campionati Italiani Under 22M+F avranno luogo a Cascia dal 9 all'11 Luglio".