Strasimeno 2021, gli organizzatori: "Ripartenza significativa, nel rispetto di tutti i protocolli"

Podismo, la soddisfazione del comitato organizzatore per la manifestazione andata in scena a Castiglione del Lago con circa 900 atleti al via: "Una grande giornata di sport"

Grande soddisfazione nel 'day after' per il comitato organizzatore della Strasimeno, la cui edizione 2021 è andata in scena ieri a Castiglione del Lago dopo lo stop dello scorso anno dovuto all'emergenza coronavirus. Un'emergenza con sui è dovuto fare fronte anche ieri (domenica 11 aprile) in quella che gli organizzatori definiscono "una grande giornata di sport" con al via circa 900 corridori dei 1.043 iscritti per le varie prove della 'Acea Ambiente Strasimeno 2021', divisi in 6 gruppi di partenza dalle 9:15 alle 9:30.

"È stata un'edizione molto buona sul piano tecnico - ha spiegato Giovanni Farano, presidente del comitato organizzatore - nella quale è chiaramente mancata la festa di pubblico che ha sempre caratterizzato la Strasimeno. Noi però riteniamo che sia stato un segnale di ripartenza estremamente significativo, nel rispetto di tutti i protocolli previsti: speriamo di cuore che ci sia a breve la possibilità di organizzare altre iniziative sportive che possano seguire la nostra e che possa ripartire in sicurezza tutto il movimento sportivo italiano, dai giovanissimi fino agli atleti di tutte le età". La gara si è svolta naturalmente senza la presenza di pubblico e qualche curioso è stato tenuto a debita distanza, grazie alla chiusura di tutta le aree di partenza di arrivo. La 'Acea Ambiente Strasimeno' è stato il primo grande evento su strada che si è svolto in Umbria da oltre un anno e una delle primissime in Italia.

La manifestazione, in forma ridotta per la mancanza di due distanze importanti quali erano la 10 e la 34 km, ha visto interessanti risultati sportivi, con alcuni anche degni di nota. Nella mezza maratona vittoria dell’eterna Paola Garinei (Atletica AVIS Perugia) che alla soglia dei 50 anni mette in fila atlete provenienti da tutta Italia e dal 2005 è sempre presente nell'albo d'oro della Strasimeno. Fra gli uomini vittoria del keniano Simon Kibet Loitanyang in 1:09’25”, battendo il record della corsa sulla distanza che era datato 2015. Nella maratona vittoria di Andrea Sgaravatto (Salcus Atletica) e Silvia Luna (Grottini Team Recanati) che ha stabilito il record femminile della corsa in 2:56’01”. Nel giro completo del lago vincitori Hajjy Mohamed (Atletica Castenaso Celtig Druid), vincitore di oltre 90 ultramaratone, in 3:34'32" e fra le donne Denise Tappatà (SEF Stamura Ancona) con il nuovo record femminile del percorso in 4:03’25”. I classificati sono stati 802 nelle tre distanze: 338 nella mezza maratona, 166 nella maratona e 298 nel giro del lago di 58 km.

"Voglio ringraziare gli sponsor - conclude Farano - iniziando da Acea Ambiente che collabora con noi da tanti anni e che dà il nome alla manifestazione. Poi al negozio ASICS Outlet Valdichiana, Born, Nencini Sport e Phyto Garda. Ringraziamenti alla Virtus Buonconvento per aver messo a disposizione le piscine comunali che gestiscono, il Centro Rematori di Passignano, le amministrazioni comunali di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Panicale e Magione, le polizie locali, la Polizia Stradale e i Carabinieri. Prezioso come sempre l’apporto delle associazioni di volontariato del territorio".