Muscoli ed emozioni sotto la pioggia: successo per la prima tappa della Spartan Race a Bevagna

L’Asd Molon Labe fa centro. Grande successo, infatti, per la prima, storica, tappa umbra del Campionato Nazionale K1 OCR (Obstacle Course Race) Challenge 2021, disputata domenica sul campo di Bevagna.

Oltre cento (numero massimo previsto per rispettare i protocolli anti-covid) gli atleti arrivati in Umbria da tutta Italia che hanno dato vita ad una gara emozionante, 'condita' dalle avverse condizioni atmosferiche. Nonostante le difficoltà per i concorrenti proprio la pioggia ha reso maggiormente spettacolare la competizione, pur in assenza del pubblico, non ammesso per rispettare i rigidi protocolli di contenimento della pandemia.

RISULTATI - Per la cronaca questi i vincitori: nel settore maschile Stefano Chiappini (Mbc Ocr Team, Roma), secondo Cristian Burani (White Donkey, Perugia), terzo Juridjan Lamcja (Bear Brothers, Brescia). In ambito femminile: primato per Noemi Orologio (White Donkey, Perugia), seconda Viriginia Calabró (Roma Ocr), terza Selene Tarantino (Roma Ocr).

Impeccabile l’organizzazione, tutta fatta in casa, da parte dell’Asd Molon Labe, sia per ciò che riguarda gli ostacoli tecnici che per l’aspetto della sicurezza sanitaria, come hanno riconosciuto i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Bevagna e delle Forze dell’Ordine, presenti all’evento. Ed è stato, alla fine della giornata di competizione, proprio il sindaco di Bevagna Annarita Falsacappa a premiare i vincitori, confermando la vicinanza ed il sostegno dell’Ente all’Asd Molon Labe, già pronta a rilanciare il suo impegno con ulteriori eventi futuri di livello nazionale.