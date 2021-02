LIVE Serie C, Vis Pesaro-Perugia: segui la partita in diretta

Il Grifo nelle Marche (ore 12.30, out gli squalificati Sgarbi e Melchiorri) per cercare di approfittare dello scontro diretto pomeridiano tra il Sudtirol e il Padova capolista

'Lunch match' per il Perugia, che nell'anticipo domenicale della 26ª giornata del girone B della Serie C sarà di scena sul campo della Vis Pesaro (ore 12.30, qui la diretta testuale del match), dove andrà a caccia dell'ottavo risultato utile consecutivo (e della quarta vittoria di fila) per non perdere contatto dalla capolista Padova (oggi impegnata nello scontro diretto in casa del Sudtirol secondo) in attesa di recuperare le due gare in casa di Cesena e Fermana rinviate rispettivamente per Covid e neve. Nel Grifo, ora a -7 dalla vetta, saranno out per squalifica Sgarbi e Melchiorri.

Vis Pesaro-Perugia (ore 12.30)

LE PROBABILI FORMAZIONI

VIS PESARO (3-5-2): Ndiaye; Di Sabatino, Ferrani, Brignani; Carissoni, Benedetti, Gelonese, Di Paola, Giraudo; Marchi, Germinale. A disp.: Bertinato, Bastianello, Stramaccioni, Pannitteri, Nava, Tessiore, D’Eramo, Ejjaki, Tassi, Cannavò. All. Daniele Di Donato

PERUGIA (4-3-3): Fulignati, Rosi, Negro, Angella, Favalli; Di Noia, Burrai, Sounas; Elia, Fazlerano; Bianchimano. A disp.: Bocci, Minelli, Monaco, Crialese, Cancellotti, Moscati, Vanbaleghem, Kouan, Murano, Lunghi, Minesso, Vano. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Marco Ricci di Firenze



LA 26ª GIORNATA - Oggi: Vis Pesaro-Perugia (h 12.30), Legnago Salus-Gubbio (h 15), Arezzo-Matelica (h 15), Modena-Sambenedettese (h 15), Virtus Verona-Triestina (h 15), Fermana-Imolese (h 17.30), Sudtirol-Padova (h 17.30), Mantova-Fano (h 20.30). Domani: Ravenna-Feralpisalò (h 15), Cesena-Carpi (h 20.30).“

LA CLASSIFICA - Padova 53, Sudtirol 48, Modena 47, Perugia** 46, Triestina 42, Virtus Verona 40, Feralpisalò* 38, Sambenedettese 38, Cesena*** 38, Mantova 34, Matelica 33, Carpi 29, Fermana* 27, Gubbio* 27, Imolese* 25, Vis Pesaro 23, Legnago Salus 22, AJ Fano* 21, Ravenna 18, Arezzo 12.

(*una gara in meno; **due gare in meno; ***tre gare in meno)

LA 27ª GIORNATA - Sabato (27/02): Gubbio-Vis Pesaro (h 15), Imolese-Mantova (h 15), Matelica-Virtus Verona (h 15), Sambenedettese-Sudtirol (h 15), Feralpisalò-Legnago (h 17.30), Perugia-Modena (h 17.30). Domenica (28/02): Carpi-Fermana (h 12.30), Fano-Ravenna (h 15), Triestina-Arezzo (h 15), Padova-Cesena (h 17.30).