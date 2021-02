Vis Pesaro-Perugia 0-1, le 'mosse' di Caserta: "Con un Grifo così diventa facile scegliere"

Il tecnico Fabio Caserta è soddisfatto dopo la vittoria del suo Perugia sul campo della Vis Pesaro, la quarta di fila e settima nelle ultime otto gare utili consecutive: "Non era facile vincere qui su un campo non in buone condizioni - spiega il tecnico del Grifo dopo il match ai microfoni di Umbria Tv - e sono contento perché tutta la squadra ha giocato e sofferto per ottenere questa partita, chi ha giocato e chi era in panchina. All'inizio siamo stati pazienti senza forzare le giocate come fatto ad esempio nell'ultima gara contro il Legnago, la pazienza ci ha premiato con quell'inserimento di Kouan, nella ripresa abbiamo provato a chiduerla ma il palo ha fermato Di Noia ma poi abbiamo amministrato bene".

La sensazione è che il Perugia abbia raggiunto la maturità necessaria per duellare fino alla fine per la vittoria del girone B di Serie C e dunque per il ritorno in B: "C'è ancora tanto da lavorare ma dopo la partita di Trieste siamo un'altra squadra - conferma il tecnico -, adesso c'è ancora più determinazione e voglia anche di rischiare qualcosa in più per riuscire a vincere. Contro squadre che si chiudono bisogna cambiare pelle, andando a cercare le seconde palle e a vincere duelli individuali, ma la squadra lo sta facendo bene a di là di chi gioca. Non mi piace parlare dei singoli, ma faccio i complimenti a Negro che non giocava da tanto o a Di Noia che era alla prima da titolare. Basta pensare che oggi Kouan non doveva nemmeno giocare - rivela Caserta -, ma poi l'ho messo titolare perché Sounas ha avuto un problemino. Con una rosa così è più facile scegliere".