LIVE Serie C, Virtus Verona-Perugia: segui in diretta la partita del Grifo

Il Perugia di scena in trasferta oggi (ore 15) sul campo della Virtus Verona nel match valido per la 34ª giornata del girone B di Serie C, che vede il Grifo terzo a -1 dal Sudtirol e a -6 dal Padova capolista. Quattro le assenze per Fabio Caserta, che dovrà fare a meno dei difensori Angella, Sgarbi e Favalli e dello squalificato attaccante Vano.

Virtus Verona-Perugia (ore 15)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel; Pinto, Visentin, Pellacani, Daffara; Danieli, Bentivoglio, Lonardi; Danti; Arma, Pittarello. A disp.: Sheikh, Chiesa, Pessot, Mazzolo, Marcandella, Delcarro, De Rigo, Amadio, Bridi, Carlevaris, De Marchi. All. Luigi Fresco

PERUGIA (4-3-2-1): Minelli; Rosi, Monaco, Vanbaleghem, Crialese; Kouan, Burrai, Sounas; Falzerano; Elia; Melchiorri. A disp.: Fulignati, Bocci, Cancellotti, Negro, Moscati, Di Noia, Minesso, Murano, Bianchimano, Angori, Morina. All. Fabio Caserta

LA 34ª GIORNATA - Sabato (03/04): Matelica-Sambenedettese (h 12.30), Modena-Arezzo (h 12.30), Gubbio-Carpi (h 15), Legnago-Sudtirol (h 15), Virtus Verona-Perugia (h 15), Vis Pesaro-Imolese (h 15), Cesena-Mantova (h 17.30), Feralpisalò-Fano (h 17.30), Ravenna-Fermana (h 17.30), Triestina-Padova (h 20.30).

LA CLASSIFICA - Padova 70, Sudtirol 65, Perugia 64, Modena 57, Feralpisalò 53, Triestina* 51, Matelica 49, Sambenedettese* 47, Virtus Verona 45, Cesena** 45, Gubbio* 44, Mantova* 43, Fermana 39, Carpi 35, Vis Pesaro 34, Legnago Salus 31, Imolese 29, AJ Fano 28, Arezzo 24, Ravenna** 21.

(*ogni asterisco equivale a una gara in meno)