Virtus Verona-Perugia 0-3: il Grifo cala il tris, ora tocca al Padova

Nonostante l'emergenza in difesa, i biancorossi passano in trasferta grazie ai gol di Rosi e Melchiorri nel primo tempo e poi del nuovo entrato Murano nella ripresa. E ora aspettano i veneti capolista

Il Perugia cala il tris sul campo della Virtus Verona nel match valido per la 34ª giornata del girone B di Serie C. Un rotondo 3-0 per il Grifo che passa grazie alle reti segnate da Rosi e Melchiorri nel primo tempo e poi dal nuovo entrato Murano nella ripresa. Per i padroni di casa un palo colpito al 40' e una grande occasione nel secondo tempo, con Minelli strepitoso su una punizione di Danti deviata da Monaco. Una vittoria con cui i biancorossi provano a mettere pressione alla capolista Padova, ora a +3 e impegnata nel posticipo serale sul campo della Triestina.

LE SCELTE - Quattro le assenze per Fabio Caserta, che deve fare a meno dei difensori Angella, Sgarbi e Favalli e dello squalificato attaccante Vano. Vista l'emergenza nel reparto arretrato il tecnico cambia modulo e arretra Vanbaleghem al centro di una difesa a tre completata di Rosi (di nuovo titolare) e Rosi, con Elia e Crialese esterni mentre in mediana c'è Burrai con Kouan e Sounas e davanti Falzerano a supporto di Melchiorri (panchina per Murano). Sull'altro fronte 4-3-1-2 per Fresco, che schiera Danti dietro le due punte Arma e Pittarello.

SUBITO ROSI - L'approccio del Perugia al match è feroce e bastano sei minuti per passare, dopo un colpo di testa di Melchiorri su punizione di Burrai con la palla destinata all'incrocio e deviata in corner dal portiere Giacomel. Dalla bandierina va ancora Burrai: cross in area dove Rosi stacca più alto di tutti e insacca. La reazione della Virtus Verona è affidata ad Arma che fa da sponda per far salire la squadra, cerca la porta invano con un paio di colpi di testa e quando ci prova al volo col destro trova la perfetta chiusura di Monaco (25'). L'occasione buona sembra arrivare al 29', quando il centravanti aggancia una palla in area ma al momento di calciare se la vede 'soffiare' da Danti che segna ma si vede annullare il gol perché, tocco del compagno, era in posizione irregolare.

ZAMPATA DEL 'CIGNO' - Il Grifo inizia a soffrire ma con un lampo raddoppia: lancio di Falzerano per il 'Cigno' Melchiorri, che con il controllo di testa si libera della marcatura di Visentin e poi di destro supera il portiere (32'). Un gol pesante e lo si capisce ancor di più al 40', quando i padroni di casa rischiano di riaprire subito il match con Danti che di sinistro colpisce il palo. L'ultima chance prima del riposo è però per il Grifo: punizione dal limite conquistata da Melchiorri e destro rasoterra di Burrai, che sfiora il palo.

Virtus Verona-Perugia 0-3

IL TABELLINO:

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel; Pinto (11' st Delcarro), Visentin, Pellacani, Daffara; Danieli, De Rigo (11' st Amadio), Lonardi; Danti; Arma (25' st Marcandella), Pittarello. A disp.: Sheikh, Chiesa, Pessot, Mazzolo, Bentivoglio, Bridi, Carlevaris, De Marchi. All. Luigi Fresco

PERUGIA (4-3-2-1): Minelli; Rosi, Monaco, Vanbaleghem (35' st Negro), Crialese; Kouan, Burrai (40' st Moscati), Sounas; Falzerano (35' st Morina); Elia; Melchiorri (27' st Murano). A disp.: Fulignati, Bocci, Cancellotti, Di Noia, Minesso, Bianchimano, Angori, . All. Fabio Caserta

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria

MARCATORI: 7' pr Rosi (P), 32' pt Melchiorri (P), 38' st Murano (P)

NOTE: Ammoniti: Giacomel (VV); Melchiorri, Vanbaleghem (P)

