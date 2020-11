LIVE Sambenedettese-Perugia: segui in diretta la partita del Grifo

È un Perugia in emergenza quello che oggi (ore 17.30) fa visita alla Sambenedettese nel match valido per la 9ª giornata del girone B di Serie C. Tra infortuni e Covid il tecnico Fabio Caserta dovrà fare a meno di Kouan, Negro, Minesso, Elia e Crialese, mentre dopo la rifinitura e l'ultimo giro di tamponi recupera in extremis Angella e Burrai, tornati tra convocati. Qui la diretta testuale della partita...

Sambenedettese-Perugia (ore 17.30)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAMBENEDETTESE (3-5-2): Nobile; Di Pasquale, D’Ambrosio, Enrici; Liporace, D’Angelo, Angiulli, Mawuli, Scrugli; Botta, Nocciolini. A disp.: Laborda, Biondi, Goicoechea, Lavilla, De Ciancio, Masini, Rocchi, Malotti, Occhiato, Serafino, Lescano. All. Mauro Zironelli

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Monaco, Sgarbi; Cancellotti, Sounas, Moscati, Dragomir, Favalli; Melchiorri, Murano. A disp: Baiocco, Bocci, Angella, Tozzuolo, Konate, Vanbaleghem, Burrai, Falzerano, Bianchimano, Lunghi. All. Fabio Caserta