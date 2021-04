Ravenna-Perugia 0-3, Bianchimano e la vetta: "Ai playoff non pensiamo"

Un altro gol importante (il settimo del suo campionato) per Andrea Bianchimano, 'bomber di scorta' del Perugia entrato nella ripresa e andato a segno nell'anticipo vinto 3-0 al 'Benelli' di Ravenna. Un successo che consente al Grifo di agganciare momentaneamente il Padova in vetta alla classifica a +2 sul Sudtirol.

"Ai playoff noi non pensiamo - ha detto l'attaccante nel post-partita ai microfoni di Umbria Tv -. Al primo posto ci abbiamo sempre creduto e ancora di più ci crediamo dopo questa vittoria che può essere una svolta. Noi cerchiamo di dare il massimo fino alla fine e poi vedremo cosa faranno le altre".

E avere calciatori motivati come lui in panchina può essere un'arma in più per il tecnico Fabio Caserta nel rush finale del girone B di Serie C: "Sto bene fisicamente e cerco sempre di farmi trovare pronto. In questo Perugia - ha concluso Bianchimano - sappiamo di essere un gruppo di calciatori importanti e tutti possiamo dare il nostro contributo, dall'inizio o a gara in corso".