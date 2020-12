LIVE Serie C, Perugia-Virtus Verona: segui in diretta la sfida del Curi

Perugia in campo con una maglia speciale dedicata a Paolo Rossi nel match di oggi (ore 15, qui la diretta testuale) contro la Virtus Verona valido per la 15ª giornata del girone B di Serie C. Si giocherà al Curi, dove questa mattina il cappellano biancorosso padrea Mauro ha celebrato una toccante cerimonia in onore di Pablito, omaggiato anche dal presidente Massimiliano Santopadre e dal sindaco Andrea Romizi. Presente anche il tecnico Caserta, che per la sfida contro i veronesi ha convocato 24 grifoni (out Negro e Bianchimano).

I CONVOCATI - Portieri: Baiocco, Bocci, Fulignati. Difensori: Angella, Cancellotti, Crialese, Favalli, Monaco, Rosi, Sgarbi, Tozzuolo, Centrocampisti: Burrai, Dragomir, Elia, Falzerano, Konate, Kouan, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Lunghi, Melchiorri, Minesso, Murano.