LIVE Serie C, Perugia-Triestina: segui in diretta la sfida del Curi

Nella 35ª giornata del girone B il Perugia ospita oggi (domenica 11) aprile la Triestina al Curi (fischio d'inizio ore 15, su questa pagina la diretta del math). Un match difficile contro gli alabardati di Giuseppe Pillon (quinti in classifica e reduci dal ko nel recupero sul campo della Sambenedettese), che il Grifo di Caserta (out solo i difensori Angella e Sgarbi) dovrebbe confermare la squadra vittoriosa a Verona contro la Virtus Vecomp proverà a battere per eventuare di eventuali passi falsi della capolista Padova e del Sudtirol secondo (rispettivamente a +3 e a +1 sui grifoni). Negli ospiti out Ioime, Filipppini, Struna, Procaccio e Brivio.

I CONVOCATI DI CASERTA - Portieri: Bocci, Fulignati, Minelli. Difensori: Cancellotti, Crialese, Favalli, Monaco, Negro, Rosi. Centrocampisti: Burrai, Di Noia, Falzerano, Kouan, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Elia, Melchiorri, Minesso, Murano, Vano.

Perugia-Triestina (ore 15)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (3-5-1-1): Minelli; Rosi, Vanbaleghem, Monaco; Elia, Kouan, Burrai, Sounas, Crialese; Falzerano; Melchiorri. All. Fabio Caserta

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Lepore, Lambrughi, Capela, W. Lopez; Rizzo, Maracchi, Calvano, Mensah; Litteri, Gomez. All. Giuseppe Pillona

ARBITRO: Tremolada di Monza

LA 35ª GIORNATA - Domenica (11/04): Carpi-Matelica (h 15), AJ Fano-Modena (h 15), Fermana-Feralpisalò (h 15), Padova-Gubbio (h 15), Perugia-Triestina (h 15), Sambenedettese-Cesena (h 15), Arezzo-Vis Pesaro (h 17.30), Mantova-Legnago Salus (h 17.30), Sudtirol-Virtus Verona (h 17.30), Imolese-Ravenna (h 20.30).

LA CLASSIFICA - Padova 70, Sudtirol 68, Perugia 67, Modena 60, Triestina 54, Feralpisalò 53, Matelica 52, Cesena 50, Sambenedettese 50, Mantova 47, Virtus Verona 45, Gubbio 44, Fermana 41, Carpi 38, Vis Pesaro 37, Legnago Salus 31, AJ Fano 31, Imolese 29, Arezzo 24, Ravenna 23.