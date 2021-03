LIVE Perugia-Sudtirol: segui in diretta lo scontro diretto del Curi

Ultima chiamata per il Perugia, che dopo il ko nel 'derby' di Gubbio non avrà altro risultato a disposizione se non la vittoria oggi al Curi contro il Sudtirol (ore 12.30, qui su questa pagina la diretta testuale del match) nel match valido per la 32ª giornata del girone B di Serie C.

SCONTRO DIRETTO - "Affronteremo la squadra più completa del campionato" ha detto alla vigilia il tecnico biancorosso Fabio Caserta parlando degli altoatesini, secondi in classifica a -2 dal Padova e a +5 sul Grifo (che deve però ancora recuperare la sfida sul campo della Fermana che era stata rinviata per neve.

LE SCELTE - Nel Grifo restano in infermeria i difensori Sgarbi, Negro, Rosi e Crialese ma rientra dalla squalifica Monaco, che verrà schiarato al fianco di Angella, mentre Falzerano è di nuovo a disposizione dopo l'infortunio ma dovrebbe partire dalla panchina come probabilmente Melchiorri, a caccia della migliore condizione. In regia tornerà invece Burrai mentre tra i pali sembra essere scoccata l'ora di Minelli al posto di Fulignati.

