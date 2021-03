Perugia-Sudtirol 1-0, buona la prima per Minelli: "Hanno fatto tutto i compagni"

Preferito a Fulignati, il portiere arrivato a gennaio ha mantenuto la porta inviolata: "Cambiato qualcosa sui calci piazzati, per il resto le hanno prese tutte Angella e Monaco mentre Kouan ha salvato un gol"

"Sono felice perché avevo voglia di tornare, ma devo fare i complimenti ai compagni, hanno fatto tutto loro". La gioia si accompagna all'umiltà nelle parole di Stefano Minelli, che ha festeggiato il debutto in biancorosso con la vittoria per 1-0 al Curi nello scontro diretto contro il Sudtirol.

La porta biancorossa è rimasta inviolata, con il 27enne estremo difensore arrivato a gennaio dalla Spal impegnato solo una volta nel primo tempo da Voltan, ma capace comunque di trasmettere sicurezza alla squadra. Soprattutto sui calci di fermo: "Abbiamo cambiato qualcosa - spiega nel post partita ai microfoni di Umbria Tv - per evitare situazioni come quella capitata sul primo gol preso a Gubbio, per il resto devo ringraziare Angella e Monaco che le hanno prese tutte e Kouan che ha salvato un gol fatto (chiudendo su Voltan al 59')".

Una domenica da ricordare dunque per Minelli: "Sono felice perché ho lavorato aspettando una chance e avevo tanta voglia di tornare in campo. Ora spero di continuare così insieme alla squadra".