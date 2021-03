Perugia-Sambendettese 1-1: non basta Murano, il Grifo frena sulla strada per Padova

Non arriva la sesta vittoria di fila: avanti con l'attaccante nel primo tempo, i biancorossi vengono subito ripresi da Lombardo su punizione (incerto Fulignati) e poi non sfondano. Domenica la sfida sul campo della capolista

Vano illude alla mezz'ora, ma Fulignati si fa sorprendere subito dopo da Lombardo su punizione e alla fine non arriva la sesta vittoria di fila (sarebbe stata la nona nelle ultime dieci gare) per il Perugia, che nell'anticipo della 28ª giornata del girone B di Serie B pareggia 1-1 contro la Sambenedettese al Curi e frena sulla strada per Padova. Domenica prossima c'è infatti lo scontro diretto sul campo della capolista, che in attesa di scendere in campo domani (in casa della Virtus Verona) è al momento a +2 sul Grifo (che ha però due gare da recuperare).

LE SCELTE - Quattro i cambi di Fabio Caserta nell'undici titolare che sabato scorso ha 'strapazzato' il Modena: in difesa dentro Rosi e Negro al posti di Cancellotti e Sgarbi, quest'ultimo acciaccato come Burrai che lascia il posto in regia a Moscati (dentro Di Noia come mezzala sinistra) mentre davanti c'è Murano invece di Melchiorri con Elia chiamati agli 'straordinari'. Sull'altro fronte Montero, reduce dal 4-0 casalingo incassato contro il Sudtirol (terzo ko di fila per la Samb), dovrà fare a meno degli infortunati Bacio Terracino e Padovan in attacco oltre che dello squalificato portiere Nobili: tra i pali fa il suo esordio il giovane Fusco, preferito a Laborda, mentre il modulo è un abbotonato 4-4-2 con davanti Lescano e il trequartista Botta (al rientro dalla squalifica) e l'ex grifone Fazzi a destra.

AVVIO LENTO - Il copione è chiaro da subito: la Samb rintanata nella propria metà campo e il Grifo chiamato a fare la partita ma costretto al primo cambio già all'11', quando Negro alza bandiera bianca per un problema muscolare e lascia il posto a Monaco che va a fare il centrale di destra in difesa. In avvio i ritmi sono lenti, con un Perugia troppo compassato e impreciso dalla trequarti in su, e per la prima occasione bisogna aspettare il 19': splendido cambio di gioco di Moscati, Rosi prolunga di petto per Falzerano e poi chiude il triangolo calciando di sinistro con la palla che sfiora la traversa. Poco dopo è invece 'strozzato' il destro dai 25 metri di Murano e come alto al 27' il colpo di testa di Angella su punizione di Moscati.

VANO FA, FULIGNATI DISFA - Il Grifo però cresce e alla mezz'ora passa: guizzo di Elia che supera Enrici sulla trequarti e poi recapita con un assist al bacio il pallone sulla testa di Murano che centro il suo settimo gol in campionato. La strada sembrerebbe ora in discesa ma Caserta non ha nemmeno il tempo di festeggiare che perde subito anche Rosi per un problema muscolare (dentro Cancellotti) e poi Lombardo sorprendere su punizione un incerto Fulignati: gol incassato al primo tiro in porta 1-1. Il Perugia non ci sta e prova a reagire, ma il portiere ospite Fusco è attento sia sul sinistro 'telefonato' di Falzerano (39') che su quello potente scagliato dalla distanza da Di Noia (43').

Perugia-Samb 1-1 (inizio ore 17.30)

SECONDO TEMPO:

49' - Finita Perugia-Samb: 1-1 il finale con i gol segnati da Murano per il Grifo (30') e da Lombardo (32') per i marchigiani

48' - Chance sprecata dal Grifo: lancio di Moscati e 'spizzata' di Vano per Bianchimano, che defilato sulla destra cerca il tiro al volo col destro invece di crossare e spedisce la palla in curva

47' - Ripartenza Samb orchestrata da Botta, poi messo giù da Moscati che si prende il giallo

45' - Quattro i minuti concessi dall'arbitro Cascone di Nocera Inferiore

44' - Ultimo cambio nella Samb: dentro D'Ambrosio per Liporace. Espulso per proteste intanto un componente della panchina del Perugia

43' - Pericolosa la Samb: Maxi Lopez sguscia via ad Angella sulla destra, cross basso e arretrato su cui non riesce a intervenire Moscati con Angiulli che calcia però sopra la traversa

42' - Punizione dai 40 metri per il Grifo: Moscati calcia troppo lungo e il portiere Fusco blocca la palla

40' - Angolo per il Perugia conquistato da Favalli, cross lungo di Moscati e crontro-cross di Monaci, Vano gira di testa ma la palla finisce sul fondo

37' - Seconda ammonizione nel Perugia: giallo a Cancellotti per un'entrata a gamba tesa su De Ciancio

35' - Samb vicino al gol: esterno di Botta per Angiulli e appoggio a Giocoechea che col sinitro sfiora di un niente il palo più lontano

33' - Insiste il Perugia: Melchiorri messo già al limite, punizione per il Grifo calciata con il destro a giro da Moscati che sfiora l'incrocio

32' - Occasione Grifo: cross dalla sinistra di Favalli e stacco in area di Vano, che gira di testa senza però inquadrare la porta

29' - Ammonizione nel Perugia: giallo a Di Noia per un fallo a metà campo

27' - Proteste vane del Grifo, che su un cross dalla destra chiedeva un fallo di mano nell'area ospite

24' - Ultimi due cambi per il Perugia: dentro Vano e Bianchimano al posto di Murano ed Elia per un Grifo ora in campo con tre attaccanti

23' - Ripartenza Samb: Botta appoggia per Angiulli che dal limite non inquadra però la porta

21' - Ci riprova il Grifo: lancio di Angella e splendido aggancio al volo di Elia, appoggio a destra per Cancellotti il cui cross viene deviato in corner da Goicoechea: sull'angolo colpo di testa di Murano che non inquadra però la porta

20' - Altri due cambi nella Samb: dentro Scrugli per Fazzi a destra e Mazi Lopez per Lescano davanti, con la Samb che resta in campo con il 4-4-2

15' - FAsi confuse del match, con il Grifo che non trova spazi

10' - Doppio cambio per la Samb: dentro Goicoechea per Enrici e De Sanzio per Rossi

8' - Perugia vicino al gol: cross di Cancellotti e aggancio in area di Melchiorri, che poi calcia col destro a colpo sicuro trovando però la grande risporta di piede da parte di Fusco (bravo anche sul successivo tentativo di Di Noia dalla distanza)

6' - Punizione dalla trequarti per il Grifo: Moscati crossa in area e Cristini anticipa di un soffio in corner Murano. sull'angolo calciato da Moscati esce male Fusco e Cancellotti segna, ma gli viene fischiato un fallo in attacco

3' - La Samb non sta a guardare e prova a pungere con Lescano, la cui conclusione passa tra una selva di gambe ed è deviata in corner

2' - Prova a partire forte il Grifo con Elia, fermato con il fallo da Enrici che si prende l'ammonizione

1' - Via alla ripresa e c'è subito un cambio nel Grifo: dentro Melchiorri al posto di uno stanco Falzerano

PRIMO TEMPO:

46' - Finisce dopo un minuto di recupero il primo tempo di Perugia-Sambendettese: tutto alla mezz'ora, quando il Grifo passa con un colpo di testa di Murano (al 'bacio' l'assist di Elia) e i marchigiani che pareggiano subito dopo (33') con Lombardo, che su punizione sorprende un non impeccabile Fulignati

45' - Insiste il Perugia con Falzerano, che va via in serpentina sul lato destro dell'area ma alla fine viene fermato

43' - Altra occasione per il Grifo: gran botta di Di Noia col sinistro dai 25 metri ma è ancora attento Fusco che si salva in corner: sugli sviluppi dell'angolo tiene la difesa della Samb

40' - Perugia pericoloso: verticalizzazione di Di Noia per Murano che appoggia Elia, tocco di prima per Falzerano che in area rientra sul sinistro e ci prova col 'giro', trovando però la deviazione in corner del portere Fusco. Sull'angolo poi se la cava la difesa marchigiana

35' - Ammonizione nella Samb: giallo a botta per un fallo a centrocampo su Falzerano

33' - GOL della SAMB: punizione dalla destra calciata (col destro) da Lombardo che scavalca la barriera e sorprende un non impeccabile Fulignati

31' - Seconda sostituzione obbligata nel Grifo dopo quella di Negro: fuori anche Rosi, sostituito da Cancellotti

30' - GOL del PERUGIA: Elia va via sulla trequarti Enrici e poi crossa col contagori sul secondo palo dove Murano, di testa, fa 1-0 con il suo settimo sigilli stagionale

28' - Problemi fisici per Rosi, che si tocca la parte posteriore della coscia con segni di fastidio sul volto

27' - Punizione per il Grifo conquistata da Falzerano sulla destra: cross di Moscati e stacco di Angella, che di testa non inquadra però la porta (palla alta)

25' - Sembra crescere il Perugia, ancora però troppo impreciso nelle combinazioni dalla trequarti in su

21' - Insiste il Grifo: Elia ruba palla sulla trequarti e serve Murano che cerca il tiro dai 25 metri ma 'strozza' troppo il destro, con la palla che termina sul fondo

19' - Perugia vicino al gol: splendido cambio di gioco di Moscati, Rosi prolunga di petto per Falzerano e poi chiude il triangolo calciando di sinistro con la palla che sfiora la traversa

16' - Il Grifo prova a sfruttare un calcio piazzato dalla trequarti destra: finta di Favalli e cross di Moscati, ma la difesa ospite respinge

14' - Ritmi lenti in questo avvio di gara, con il Perugia fin qui troppo compassato mentre la Samb inizia a perdere l'iniziale timidezza

11' - Primo cambio per il Perugia: problemi fisici per Negro, che lascia il posto a Monaco

5' - Ci prova il Perugia: affonda Rosi a destra, palla indietro a Moscati il cui cross in area è però troppo lungo per tutti

3' - Il copione è quello atteso: Samb rintanata nella propria metà campo con un abbottonato 4-4-2 e Grifo a gestire il pallone

1' - Iniziata Perugia-Samb al Curi

LE SCELTE - Quattro i cambi di Fabio Caserta nell'undici titolare che sabato scorso ha 'strapazzato' il Modena: in difesa dentro Rosi e Negro al posti di Cancellotti e Sgarbi, quest'ultimo acciaccato come Burrai che lascia il posto in regia a Moscati (dentro Di Noia come mezzala sinistra) mentre davanti c'è Murano invece di Melchiorri con Elia chiamati agli 'straordinari'. Sull'altro fronte Montero, reduce dal 4-0 casalingo incassato contro il Sudtirol (terzo ko di fila per la Samb), dovrà fare a meno degli infortunati Bacio Terracino e Padovan in attacco oltre che dello squalificato portiere Nobili: tra i pali fa il suo esordio il giovane Fusco, preferito a Laborda, mentre il modulo è un 4-4-2 con davanti Lescano e il trequartista Botta (al rientro dalla squalifica) e l'ex grifone Fazzi a destra.

Perugia-Sambenedettese (ore 17.30, stadio Curi)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Rosi (31' pt Cancellotti), Negro (11' pt Monaco), Angella, Favalli; Sounas, Moscati, Di Noia; Elia (24' s Bianchimano), Falzerano (1' st Melchiorri); Murano (24' st Vano). A disp.: Minelli, Crialese, Sgarbi, Vanbaleghem, Burrai, Kouan, Minesso. All. Fabio Caserta

SAMBENDETTESE (4-4-2): Fusco; Lombardo, Cristini, Di Pasquale, Enrici (10' st Goicoechea); Fazzi (20' st Scrugli), Rossi (10' st De Ciancio), Angiulli, Liporace (44' st D'Ambrosio); Lescano (20' st Maxi Lopez), Botta. A disp.: Laborda, Trillò, D’Ambrosio, Biondi, D’Angelo, Serafino, Chacon, Babic. All. Paolo Montero

ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore

MARCATORI: 30' pt Murano (P), 33' pt Lombardo (S)

NOTE: Ammoniti: Di Noia, Cancellotti, Moscati (P); Botta, Enrici (S). Recuperi: 1' pt, 4' st

LA 28ª GIORNATA - Martedì (02/03): Perugia-Sambenedettese (h 17.30). Mercoledì (03/03): Arezzo-Mantova (h 15), Fermana-Cesena (h 15), Legnago-Carpi (h 15), Vis Pesaro-Feralpisalò (h 15), Modena-Imolese (h 17.30), Ravenna-Matelica (h 17.30), Sudtirol-Fano (h 17.30), Triestina-Gubbio (h 17.30), Virtus Verona-Padova (h 20.30).

LA CLASSIFICA - Padova 55, Perugia** 52, Sudtirol 52, Modena 50, Triestina 44, Feralpisalò* 42, Cesena*** 42, Virtus Verona 41, Sambenedettese 38, Mantova 37, Matelica 36, Fermana* 31, Gubbio* 31, Carpi 30, Imolese* 25, AJ Fano* 25, Vis Pesaro 24, Legnago Salus 22, Ravenna 20, Arezzo 16.

(*ogni asterisco equivale a una gara in meno)

LA 29ª GIORNATA - Domenica (07/03): Fano-Fermana (h 15), Imolese-Triestina (h 15), Matelica-Legnago (h 15), Sambenedettese-Arezzo (h 15), Cesena-Vis Pesaro (h 16), Gubbio-Ravenna (h 17.30), Feralpisalò-Virtus Verona (h 17.30), Padova-Perugia (h 17.30), Carpi-Modena (h 20.30). Lunedì (08/03): Mantova-Sudtirol (h 21).