LIVE Serie C, Perugia-Ravenna: segui in diretta la sfida del Curi

Caduto a Trieste dopo 11 risultati utili di fila, il Perugia va oggi (mercoledì 23 dicembre, ore 17.30 con diretta testuale su questa pagina) a caccia del riscatto nell'ultima sfida del 2020, valida per la 17ª giornata del girone B di Serie C. Al Curi arriva il Ravenna e il Grifo ha l'obbligo di vincere per restare a contatto con la vetta in attesa del mercato di gennaio e della seconda parte del campionato. Ancora ai box il centravanti Bianchimano e il terzino Cancellotti, sono 24 i grifoni convocati.

Perugia-Ravenna (ore 17.30)

I CONVOCATI - Portieri: Baiocco, Bocci, Fulignati. Difensori: Angella, Crialese, Favalli, Monaco, Rosi, Negro, Sgarbi, Tozzuolo. Centrocampisti: Burrai, Dragomir, Falzerano, Konate, Kouan, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Elia, Lunghi, Melchiorri, Minesso, Murano.

QUI RAVENNA - Leonardo Colucci potrà contare sul recupero degli acciaccati Jidayi, Marchi, Caidi e Sereni, tutti regolarmente convocati anche se, per stessa ammissione del tecnico alla vigilia, sarà difficile il loro impiego dal primo minuto perché ancora lontani dalla miglior condizione.