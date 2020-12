Perugia-Ravenna 3-1: tripletta di Minesso, il Grifo torna a -3 dalla vetta

Missione compiuta per il Perugia, che nell'ultima gara del 2020 (17ª giornata del girone B di Serie C) batte 3-1 il Ravenna e festeggia in anticipo il Natale portandosi a -3 dalla vetta. Pur senza brillare particolarmente, il Grifo vince grazie a una tripletta di Minesso e approfitta dei ko del Sudtirol (battuto 2-1 in casa con la Triestina) e del Padova steso a domicilio (0-1) dal Modena che aggancia le due capolista. A +1 sul Grifo c'è invece il Cesena.

'NUOVO' GRIFO - Il tecnico perugino Fabio Caserta, dopo il ko di Trieste, ridisegna la squadra con una sorta di 3-4-1-2 in cui torna titolare Sgarbi in difesa e Rosi si alza a fare l'esterno a destra (con Favalli sulla corsia opposta), mentre in mediana c'è l'esclusione di Burrai con Vanbaleghem a far coppia con Kouan e davanti Sounas è il trequartista dietro a Melchiorri e a Minesso, preferito a Murano. Le mosse sembrano funzionare in parte e la prima chance è del Ravenna, con Mokulu che non sfrutta però il 'buco' di Angella dopo una manciata di secondi. Il Grifo prova a fare la partita contro un avversario volenteroso ma innocuo (Fulignati sempre attento sui cross e i tentativi dalla distanza) ma la manovra è lenta e poco ordinata.

KOUAN DA LEADER - A prendere per mano il Perugia ci pensa così Kouan, che dopo un paio di inserimenti a vuoto e un destro al volo fuori misura (18') veste i panni del rifinitore al 21', quando defilato sulla destra rientra sul mancino e pennella sulla testa di Minesso la palla dell'1-0. Fallito il colpo del ko tre minuti dopo (tacco di Minesso per Sounas e palla di ritorno per l'ex Pisa, che galvanizzato dal gol crossa al centro dove Tonti respinge addosso a Melchiorri con la palla che poi finisce fuori), il Grifo arretra il proprio baricentro affidandosi alle ripartenze. E senza strafare, dopo un destro alto di Melchiorri (31'), va di nuovo vicino al raddoppio: prima al 37', con Sounas che con un destro al volo sfiora l'incrocio su splendido cross arretrato dello scatenato Kouan, poi al 40' con Favalli che da buona posizione calcia tra le braccia di Tonti.

MINESSO 'KILLER' - Dopo il riposo il Ravenna si presenta con Marchi al posto di Alari in difesa ma non basta a frenare Minesso, che al 52' su cross di Favalli (splendida apertura col sinistro di Vanbaleghem) svetta ancora in area e sempre di testa fa 2-0. Moscati (al centro di un presunto 'caso' smontato dal tecnico Caserta alla vigilia del match) è il primo cambio di un Grifo che però si rilassa e lascia troppo campo al Ravenna, che al 61' torna riapre il match: Martignago crossa dalla destra, sul secondo palo Favalli si perde Ferretti bravo poi ad appoggiare per Franchini, che con un destro al volo supera Fulignati. Quella di oggi è però la giornata di Minesso che al 73' capitalizza al meglio il cross del nuovo entrato Elia (strepitoso nell'infilarsi tra Martignago e Marchi) e fa calare praticamente il sipario sulla sfida: 3-1 e pallone a casa dell'ex Pisa, con il Grifo di nuovo a -3 dalla vetta.

Perugia-Ravenna 3-1

IL TABELLINO:

PERUGIA (3-4-1-2): Fulignati; Sgarbi, Angella, Monaco; Rosi (21' st Elia), Vanbaleghem, Kouan (8' st Moscati), Favalli; Sounas (21' st Dragomir); Melchiorri (27' st Murano), Minesso. A disp.: Baiocco, Burrai, Crialese, Konate, Lunghi, Falzerano, Negro, Tozzuolo. All. Fabio Caserta

RAVENNA: Tonti; Vanacore, Alari (1' st Marchi), Shiba, Perri; Franchini, Papa, De Grazia (29' st Sereni); Ferretti (34' st Marozzi), Mokulu, Martignago (34' st Cossalter). A disp.: Albertoni, Raspa, Caidi, Cesprini, , Fiorani, Jidayi, Mancini, Marra. All. Leonardo Colucci

ARBITRO: Emanuele Frascaro di Firenze

MARCATORI: 21' pt, 7' e 28' st Minesso (P), 16' st Franchini (R)

NOTE: Ammoniti: Angella (P); Martignago, De Grazia (R)

