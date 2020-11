LIVE Serie C, Perugia-Padova: Grifo per la vetta, segui in diretta la sfida del Curi

Aggancio alla vetta: questa è la missione del Perugia che soggi (mercoledì 11 novembre) ospita al Curi il Padova, capolista del girone B di Serie C a +3 sul Grifo dopo nove giornate di campionato. Inizialmente in programma alle ore 17.30, la gara è slittata alle 20.30 su richiesta del Perugia, ancora in attesa dei risultati degli ultimi tamponi effettuati. Qui, su questa pagina, la diretta testuale della sfida...

Perugia-Padova (ore 20.30)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Angella, Monaco; Cancellotti, Sounas, Moscati, Dragomir, Favalli; Murano, Melchiorri. A disp.: Baiocco, Bocci, Sgarbi, Tozzuolo, Konate, Vanbaleghem, Burrai, Falzerano, Lunghi, Bianchimano. All. Fabio Caserta

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Kresic, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Ronaldo, Saber; Jelenic, Paponi, Bifulco. A disp.: Burigana, Merelli, Fazzi, Andelkovic, Valentini, Biancon, Buglio, Hallfredsson, M.Mandorlini, Santini, Nicastro, Soleri. All. Andrea Mandorlini

ARBITRO: Marcenaro di Genova