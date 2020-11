Perugia-Padova 3-0: è un Grifo da perdere la testa, agganciata la vetta

Nonostante l'emergenza dovuta al Covid e agli infortuni, il Perugia cala il tris al Curi contro il Padova nel big-match della decima giornata del girone B di Serie C (slittato in notturna in attesa del risultato degli ultimi tamponi perugini) e lo aggancia in vetta alla classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa sale in cattedra Melchiorri a illuminare un Grifo che stende gli avversari con un gol di Sgarbi su azione da corner (56') e una doppietta di Bianchimano, a segno prima in tap-in (65')' e poi su rigore (86').

LE SCELTE - Diverse le assenze per il tecnico Fabio Caserta: oltre ai non convocati Negro, Crialese, Kouan, Elia e Minesso manca anche Konate, mentre Angella torna titolare in difesa tra Sgarbi e Monaco e Burrai inizia dalla panchina come l'acciaccato Murano. Davanti al suo posto, nel confermato 3-5-2, c'è Bianchimano a fare tandem con Melchiorri mentre la mediana viene confermata in blocco (con Sounas e Dragomir ai lati di Moscati) e sulle fasce tocca a capitan Rosi (preferito a Cancellotti sulla destra) e a Favalli. Sull'altro fronte il tecnico dei veneti Andrea Mandorlini sceglie un 3-5-2 speculare a quello del Grifo - mostrando di temerlo - con Nicastro titolare in attacco (parte invece dalla panchina l'altro ex grifone Paponi).

PARTITA A 'SCACCHI' - La prima parte di gara è equilibrata, complice anche la scelta tattica del tecnico ospite. Pochissime le occasioni da gol, che sono comunque tutte biancorosse: la prima al 3' quando Moscati trova la verticalizzazione per Melchiorri, murato poi in area da Pelagatti, poco dopo ancora con Moscati che si te mette 'in proprio' chiamando Vannucchi alla parata direttamente su punizione (12'). E quando i veneti provano ad affacciarsi in avanti la difesa del Grifo - nuovamente guidata da Angella - chiude ogni varco, come al 18' quando è provvidenziale la diagonale di Monaco ad anticipare l'ex grifone Nicastro. Il Padova pian piano prende campo ma è ancora il Perugia a spaventare gli avversari: alla mezz'ora Melchiorri dal limite decide di non calciare ma non trova l'assist per Murano, mentre al 43' Bianchimano è bravo a rientrare sul sinistro per il rasoterra dal limite ma trova la parata di Vannucchi. Ultimo brivido, nel minuto di recupero. un destro al volo dalla distanza da parte di Melchiorri su cui il portiere ospite se la cava in due tempi.

(segue servizio completo)

Leggi la cronaca 'LIVE' >>>

Perugia-Padova 3-0

IL TABELLINO:

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Angella, Monaco; Rosi, Sounas, Moscati (37' st Vanbaleghem), Dragomir, Favalli (45' st Cancellotti); Melchiorri (30' st Falzerano), Bianchimano (45' st Lunghi). A disp.: Baiocco, Bocci, Tozzuolo, Burrai, Murano. All. Fabio Caserta

PADOVA (3-5-2): Vannucchi; Pelagatti, Kresic (25' st Bifulco), Gasbarro; Germano (35' st Jelenic), Della Latta, Hallfredsson (25' st Ronaldo), Saber, Curcio (46' st M. Mandorlini); Nicastro, Soleri (25' st Santini). A disp.: Burigana, Valentini, Biancon, Fazzi, Andelkovic, Paponi, Buglio. All. Andrea Mandorlini

ARBITRO: Marcenaro di Genova

MARCATORI: 10' st Sgarbi (Pe), 24' st e 41' st (rig.) Bianchimano (Pe)

NOTE: Espulso: al 40' st Ronaldo (Pa) per proteste. Ammoniti: Melchiorri, Monaco (Pe); Kresic, Ronaldo (Pa)

Continua a leggere >>>