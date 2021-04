LIVE Serie C, Perugia-Matelica: segui in diretta la sfida del Curi

Il Grifo di Caserta, primo a due giornate dalla fine, ospita i marchigiani (domenica 25 aprile, ore 20.30): la partita in tempo reale

Restano 180' tra il Perugia e la Serie B, dopo che il Grifo è riuscito a tornare in vetta al girone B di Serie C a due partite dalla fine della regular-season. Vincerle entrambe garantirebbe ai biancorossi di Fabio Caserta la promozione diretta tra i cadetti indipendentemente dai risultati del Padova (ora a pari punti ma in svantaggio negli scontri diretti) e del Sudtirol (attualmente a -2).

La prima di queste due sfide è in programma al Curi questa sera (domenica 25 aprile ore 20.30, qui su questa pagina la diretta testuale del match) contro il Matelica: "Vietato pensare" è stato il diktat del tecnico alla vigilia di una partita in cui avrà tutti a disposizione tranne Moscati.