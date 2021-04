Perugia-Matelica 2-0, bomber Minesso abbraccia Vano: "Tutti uniti per il Grifo"

Decisivo con una doppietta nel match della 37ª giornata, ha esultato correndo verso il compagno che era in panchina: "Siamo una squadra, ora testa a Salò: pronti a lottare per prenderci la B"

C'è la firma di Mattia Minesso sul 2-0 che ha consentito al Perugia di superare il Matelica al Curi nella 37ª giornata del girone B di Serie C e di restare così in vetta a un solo turno dalla fine della regular-season. A segnare le due reti è stato infatti il fantasista ex Pisa, in gol nel primo tempo da fuori area e poi su rigore a inizio ripresa.

"Sul primo Murano ha fatto un bel movimento - racconta lui stesso ai microfoni di Umbria Tv nel post-partita -, poi io ci ho provato col sinistro e per fortuna siamo riusciti a sbloccare la gara. Sul rigore poi mi sentivo sicuro, sono andato sulla palla ed è andata bene. Eravamo partiti un po' contratti, sbagliando approccio contro un Matelica con la testa forse più libera. Poi però ci siamo ripresi e dopo averla sbloccata siamo stati bravi a chiuderla". Una doppietta, la sua, che lo porta a quota 9 nella classifica marcatori: "Se segno il merito di tutti e la cosa che mi fa felice è soprattutto che queste reti abbiano contribuito a raggiungere la posizione di classifica attuale".

Un'unione d'intenti mostrata anche dall'abbraccio da lui dedicato dopo uno dei due gol al compagno di reparto Vano, protagonista di un finale di stagione difficile e anche oggi in panchina: "Tutti fanno parte di questa squadra e del gruppo, il mister è stato bravo a coinvolgere tutti. E se la squadra si esprime bene in partita è perché tutti, anche chi non gioca, durante la settimana lavorano bene e danno il massimo".

Ora manca l'ultimo sforzo, domenica prossima sul campo della Feralpisalò, per raggiungere quella Serie B inseguita per un'intera stagione: "Sarà dura perché inq uesto campionato nessuno tira indietro la gamba. Loro si giocheranno un piazzamento playoff ma noi ci giocheremo il campionato e lotteremo fino alla fine. Abbiamo vissuto momenti difficili nella stagione, ma il ko di Mantova all'andata e poi le recenti vittorie con Triestina e a Ravenna sono state svolte importanti. Ora ci resta la sfida di Salò, sarà una partita forse 'sporca' ma a questo punto del campionato non importa essere belli: conta solo vincere".