LIVE Serie C, Perugia-Mantova: segui in diretta la sfida del Curi

Dopo la vittoria con l'Arezzo e il rinvio del match infrasettimanale contro il Cesena il Grifo torna in campo oggi al Curi (ore 17.30): biancorossi a caccia della vittoria per vendicare il 5-1 dell'andata e riavvicinarsi alla vetta

Dopo la vittoria con l'Arezzo e il rinvio del match infrasettimanale contro il Cesena (a causa del focolaio di Covid che ha decimato il gruppo squadra dei romagnoli) il Perugia torna in campo oggi al Curi (ore 17.30, su questa stessa pagina la diretta testuale del match): i biancorossi sfideranno il Mantova per vendicare il 5-1 dell'andata e riavvicinarsi alla vetta, occupata ora dal Sudtirol che è a +4 ma con una gara in più, mentre a +1 sul Grifo c'è il Padova (che ha lo stesso numero di partite giocate).

QUI GRIFO - Caserta recupera gli attaccanti Vano e Minesso che però, recudi da problemi fisici, dovrebbero partire dalla panchina con Bianchimano titolaer supportato da Elia e Falzerano. Ancora out invece Melchiorri e Minesso, come i difensori Rosi e Monaco, a centrocampo potrebbe tornare titolare Kouan andato a segno nel 'derby' etrusco contror l'Arezzo. Convocati due baby: il terzino Samuele Angori (2003) e l’attaccante Kushtrim Morina (2003).

Perugia-Mantova (ore 17.30):

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Cancellotti, Sgarbi, Angella, Favalli; Kouan, Burrai, Sounas; Elia, Falzerano; Bianchimano. A disp.: Minelli, De Marco, Negro, Angori, Crialese, Di Noia, Moscati, Vanbaleghem, Murano, Vano, Lunghi, Morina. All. Fabio Caserta

MANTOVA (4-3-3): Tozzo; Bianchi, Baniya, Checchi, Panizzi; Gerbaudo, Zibert, Militari; Guccione, Ganz, Zappa. A disp.: Tosi, Silvestro, Zigoni, Palmiero, Sane, Saveljevs, Mazza, Pinton, Fontana, Cheddira, Lucas, Di Molfetta. All. Emanuele Troise

ARBITRO: Antonino Costanza di Agrigento