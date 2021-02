LIVE Serie C, Perugia-Legnago Salus: segui in diretta la sfida del Curi

Dopo il rinvio per neve della gara sul campo della Fermana il Grifo torna in campo oggi (ore 15) al Curi: serve una vittoria per restare in scia delle prime in attesa di recuperare il match coi marchigiani e quello di Cesena

Dopo il rinvio per neve del match sul campo della Fermana (il secondo in pochi giorni dopo quello di Cesena causa Covid) il Perugia torna in campo oggi (mercoledì 17 febbraio) al Curi contro il Legnago Salus (ore 15, diretta testuale su questa pagina). Il Grifo andrà a caccia della vittoria per restare a contatto con la vetta, occupata ora dal Padova che è a +3 sul Sudtirol, a +6 sul Modena e a +7 sul Grifo che ha però giocato due gare in meno rispetto alle tre che lo precedono.

Perugia-Legnago (ore 15, stadio Curi)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (4-3-1-2): Fulignati; Cancellotti, Angella, Sgarbi, Favalli; Kouan, Burrai, Sounas; Falzerano: Elia, Bianchimano. A disp.: Bocci, Minelli, Rosi, Monaco, Crialese, Negro, Di Noia, Moscati, Vanbaleghem, Melchiorri, Murano, Minesso, Lunghi. All. Caserta

LEGNAGO (4-3-1-2): Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Stefanelli, Ricciardi; Antonelli, Giacobbe, Girgi; Lovisa; Buric, Rolfini. A disp.: Corvi, Pavoni, Perna, Ruggero, Mazzali, Zanetti, Morselli, Grandolfo, Laurenti, Lazarevic, Chakir. All. Bagatti

ARBITRO: Francesco Luciani di Roma 1

LA 25ª GIORNATA - Ieri: Gubbio-Fermana 1-1. Oggi: Fano-Cesena (h 15), Sambenedettese-Imolese (h15), Perugia-Legnago Salus (h 15), Virtus Verona-Ravenna (h 15), Padova-Arezzo (h 17.30), Carpi-Sudtirol (h 17.30), Triestina-Vis Pesaro (h 17.30). Domani: Matelica-Mantova (h 15), Feralpisalò-Modena (h 15)

LA CLASSIFICA - Padova 50, Sudtirol 47, Modena 44, Perugia** 43, Virtus Verona 39, Triestina 39, Sambenedettese 38, Feralpisalò* 38, Cesena*** 35, Mantova 33, Matelica 32, Carpi 28, Fermana 27, Gubbio 27, Vis Pesaro 23, Legnago Salus 22, Imolese* 22, AJ Fano* 21, Ravenna 17, Arezzo 12.

(*una gara in meno; **due gare in meno; ***una gara in più)

LA 26ª GIORNATA - Domenica (21/02): Vis Pesaro-Perugia (h 12.30), Legnago Salus-Gubbio (h 15), Arezzo-Matelica (h 15), Modena-Sambenedettese (h 15), Virtus Verona-Triestina (h 15), Fermana-Imolese (h 17.30), Sudtirol-Padova (h 17.30), Mantova-Fano (h 20.30). Lunedì (22/02): Ravenna-Feralpisalò (h 15), Cesena-Carpi (h 20.30).