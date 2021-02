Perugia-Legnago 4-0, Caserta: "Il risultato può ingannare, siamo stati bravi noi"

Fabio Caserta è visibilmente soddisfatto del suo Perugia dopo il 4-0 risilato al Legnago sul prato del Curi nella 25ª giornata del girone B di Serie C. Una vittoria (la terza consecutiva, la sesta nelle ultime 7 partite utili consecutive) che consente al Grifo di non perdere terreno dalle prime in vista dei recuperi dei match di Fermo e Cesena rinviati uno per neve e l'altro per Covid.

"Guardando il risultato si potrebbe pensare che è stata una partita facile - ha detto nel post partita il tecnico biancorosso ai microfoni di Umbria Tv -, ma non è stato così ed è stata brava la squadra ad affrontarla con intelligenza e a sbloccarla con un eurogol di Elia. Nel primo tempo siamo stati pazienti e aspettato il momento giusto, forzando comunque qualche giocata, poi dopo il vantaggio abbiamo giocato bene".

Così Caserta risponde invece quando gli chiedono se l'ammonizione di Melchiorri è stata voluta dall'attaccante, per togliersi magari il peso della diffida: "No - spiega -, era solo contento per il gol dopo l'assenza per infortunio. Cerco di vedere il lato positivo: avrà a disposizione qualche allenamento in più per mettere benzina nelle gambe. Approfitteremo per farlo lavorare al meglio visto che qualche fastidio al ginocchio ancora ce l'ha".

Anche Sgarbi era in diffida e ha preso il giallo, costretto così a saltare a sua volta la prossima trasferta sul campo della Vis Pesaro: "Monaco o Sgarbi per sosituirlo? Sono difensori con caratteristiche diverse ma tutti e due validi, entrambi daranno il loro contributo alla squadra al di là delle scelte che farò nel prossimo match. Vano? Difficile un suo recupero per domenica".