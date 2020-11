LIVE Serie C, Perugia-Gubbio: segui in diretta il 'derby' del Curi

È il giorno del 'derby' a Perugia, con il Grifo che oggi (ore 15) ospiterà il Gubbio al 'Curi' nell'anticipo della 12ª giornata del girone B della Serie C. I biancorossi di Fabio Caserta (che non avrà a disposizione Murano e Negro) vanno a caccia di un successo che consentirebbe loro di allungare a otto la striscia di risultati utili consecutivi e di salire momentaneamente in vetta, scavalcando il Padova che ora è a +2 sul Grifo.

Perugia-Gubbio (ore 15)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Angella, Monaco; Rosi, Moscati, Burrai, Dragomir, Favalli; Melchiorri, Bianchimano. A disp.: Baiocco, Crialese, Tozzuolo, Elia, Falzerano, Kouan, Minesso, Sounas, Vanbaleghem, Lunghi. All. Fabio Caserta

GUBBIO (4-3-1-2): Cucchietti; Cinaglia, Signorini, Uggè, Ferrini; Malaccari, Megelaitis, Oukhadda; Pasquato; Gomez, Gerardi. A disp.: Zamarion, Montanari, Sorbelli, Migliorelli, Munoz, Lovisa, Gaia, De Silvestro, Pellegrini. All. Vincenzo Torrente

CONVOCATI PERUGIA - Caserta, che recuperà Crialese ma dovrà fare ancora a meno di Negro e Murano, va avanti con il 3-5-2. Portieri: Baiocco, Bocci, Fulignati. Difensori: Angella, Cancellotti, Crialese, Favalli, Monaco, Rosi, Sgarbi, Tozzuolo. Centrocampisti: Burrai, Dragomir, Elia, Falzerano, Kouan, Minesso, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Lunghi, Melchiorri.

CONVOCATI GUBBIO - Torrente, senza Formiconi (problema muscolare), Sainz Maza (microfrattura a un piede) e Sdaigui (febbre), dovrebbe confermare il 4-3-1-2 che ha portato 4 punti nelle ultime due gare. Portieri: Cucchietti, Montanari, Zamarion. Difensori: Cinaglia, Ferrini, Migliorelli, Munoz, Signorini, Sorbelli, Uggè. Centrocampisti: Gaia, Lovisa, Malaccari, Megelaitis, Oukhadda. Attaccanti: De Silvestro, Gerardi, Gomez, Pasquato, Pellegrini.