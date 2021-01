LIVE Serie C, Perugia-Feralpisalò 3-1: segui in diretta la sfida del Curi

Ultima del girone di andata al Curi per il Perugia, che oggi (domenica 17 gennaio, ore 15 con diretta testuale su questa pagina) ospiterà la Feralpisalò. Dopo il successo con il Ravenna e quello sul campo del Matelica il Grifo cerca il tris per restare a contatto con la vetta al momento occupata dal Modena, a +3 sui biancorossi.

Perugia-Feralpisalò 3-1

SECONDO TEMPO:

45' - Quattro i minuti concessi dall'arbitro

40' - Gara ormai senza storia, con il Grifo in controllo

37' - Il grifone Vano pericoloso con il sinistro dal limite (bella la girata) ma non trova la porta

33' - Perugia pericoloso: controllo orientato di Sounas e splendida verticalizzazione per Vano, che si invola verso la porta ma viene rimontato da Legati

31' - Ultima sostituzione nel Grifo: dentro Rosi al posto di Elia

28' - Doppio cambio nel Perugia che inserisce Lunghi e Kouan al posto di Murano e Falzerano mentre nella Feralpisalò Vitturini viene sostituito da Brogni

26' - Occasione per la Feralpisalò: cross dalla sinistra e girata mancina di Guerra, che si coordina bene ma calcia di poco alto sopra la traversa

25' - Grifo vicinissimo al poker: Murano supera due avversari al limite e premia l'inserimento di Vanbalghem, sinistro deviato e palla a Vano che a due passi dalla porta calcia però alto scheggiando la traversa

22' - Buon impatto sul match per Vano, che si sta muovendo bene mentra il Grifo col doppio vantaggio ora gioca in scioltezza

19' - Cambio nel Grifo: dentro il nuovo attaccante Vano al posto di Minesso

17' - Triplo cambio nella Feralpisalò: dentro Petrucci, Tulli e D'Orazio al posto di Miracoli, Gavioli e Ceccarelli

15' - GOL del PERUGIA: sul dischetto stavolta va Burrai che spiazza De Lucia e fa 3-1. Grifo in festa e Kouan ammonito dalla panchina probabilmente per eccesso di esultanza

14' - RIGORE per il PERUGIA: Minesso lancia ELia trattenuto e messo gù in area da Vitturini che viene ammonito

13' - Grifo vicino al tris: sventola col sinistro dalla distanza di Minesso e gran parata di De Lucia

12' - GOL del PERUGIA: Rigore calciato da Minesso, respinta di De Lucia e tap-in vincente di Falzerano

11' - RIGORE per il Perugia: tocco col braccio in area da parte di miracoli dopo una sponda di Angella su punizione scodellata da Burrai: l'arbitro indica il dischetto

11' - Secondo giallo nella Feralpisalò: ammonito Carraro per fallo su Murano che lo aveva saltato a centrocampo

10' - Insiste il Perugia: carambola in area e la palla schizza sui piedi di Falzerano, che in buona posizione non riesce però ad addomesticarla

8' - Grifo pericoloso: Elia scambia bene con Minesso e supera per l'ennesima volta Bergonzi, che lo stende a pochi centimetri dal suo ingresso in area e viene ammonito

7' - Feralpisalò ancora pericolosa da corner: cross di Carraro e di nuovo Miracoli di testa sfiora la traversa

🤬| 5' st grande occasione per #Murano, puntata di destro ad anticipare difensore, palla che sfiora l'incrocio!

Saranno 45' di passione!!! Forza ragazzi!#PERFER 1-1#forzagrifo ⚪️🔴 @LegaProOfficial — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) January 17, 2021

5' - Occasione Perugia: stavolta Falzerano lavora bene il pallone in area e pesca Murano, che dal cuore dell'area sfiora solo l'incrocio dei pali

4' - Angolo per il Feralpisalò calciato da Carraro e colpo di testa di Miracoli con Fulignati stavolta reattivo a respingere con i pugni

3' - Palla lunga per Ceccerelli che in scivolata anticipa l'ussita di Fulignati e per poco non lo beffa: corner per gli ospiti

1' - Iniziata la ripresa con un cambio effettuato all'intervallo dal Perugia: fuori Moscati e dentro Sounas a centrocampo

FINE PRIMO TEMPO:

Finiesce 1-1 il primo tempo di Perugia-Feralpisalò. Il Grifo, ridisegnato ancora una volta da Caserta con il 4-3-2-1 per l'emergenza in attacco, parte molto aggressivo ma non riesce a rendersi davvero pericoloso. Troppa lenta la manovra, contro un avversario ordinato e concentrato, e tolto un paio di conclusioni centrali di Guidetti e del grifone Vanbaleghem di occasioni non se ne vedono. Ad accendere la gelida domenica del Curi ci pensa così Fulignati, che al 24' si fa sorprendere dal rimbalzo su un sinistro dalla lunga distanza di Ceccarelli. Sotto di un gol il Grifo prova a reagire, spingendo soprattutto a destra con Elia, ma senza trovare sbocchi con Murano poco assistito e un Falzerano alla costante ma vana ricerca dell'azione personale. Serve l'uomo della provvidenza che dopo 36 minuti in sordina decide di entrare in azione: cross di Crialese dalla sinistra e stacco perfetto di Minesso, che fa 1-1 e festeggia il quinto gol nelle ultime tre partite (tutti segnati di testa). Tutto di nuovo in equilibrio e dopo il ko di Guidetti tra gli ospiti (dentro Hergheligiu) si va al riposo.

46' - Ultima chance è del Perugia: pregevole esterno di Crialese per Falzerano, assist arretrato verso il limite dove arriva Burrai: palla deviata in corner ma non c'è tempo di batterlo, con l'arbitro che manda le squadre al riposo

45' - Un minuto di recupero concesso sa Frascaro di Firenze

42' - Avanti il Grifo con un lancio di Fulignati per Crialese, appoggio per Falzerano che si incaponisce in un dribbling e palla che arriva a Vanbaleghem: sinistro dalla distanza potente ma centrale e parata di De Lucia

40' - Primo cambio (obbligato) nella Feralpisalò: fuori il centrocampista Guidetti, che lamentava un problema fisico da qualche minuto, dentro Hergheligiu

36' - GOL del GRIFO: cross dalla sinistra di Crialese e stacco vincente di Minesso (quinta rete nelle ultime tre gare per il fantasista, tutte segnate di testa)

35' - Pericoloso il Grifo: lancio di Angella per Moscati, tacco per Elia e cross per Murano sul quale interviene però Falzerano che si trascina la palla fuori

33' - Attacca il Perugia: buona combinazione a destra tra Moscati Elia, con il cross di quest'ultimo però troppo lungo per Murano a centro area

31' - Torna avanti la Feralpisalò, ma su un cross basso di Guerra il Grifo si rifugia in corner con Sgarbi

27' - Angolo per il Perugia: cross di Burrai sul primo pallo, sbuca un grifone che colpisce di testa senza però inquadrare la porta

26' - Prova a reagire il Grifo con Elia che spinge a destra e supera Bergonzi, ma vede poi il suo cross respinto in corner

24' - GOL della FERALPISALÒ: Ceccarelli raccoglie una respinta dalla difesa e calcia di sinistro dalla trequarti, ingannando Fulignati che si fa beffare dal rimbalzo del pallone

21' - Pressione del Grifo che schiaccia per un paio di minuti negli ultimi venti metri gli avversari senza però riuscire a trovare gli spazi per rendersi pericoloso

17' - Ora tocca al Grifo: Vanbaleghem supera un avversario sulla trequarti e innesca il sinistro, ma De Lucia fa buona guardia e para

15' - Avanza la Feralpisalò: conclusione dai 25 metri di Guidetti, troppo centrale per impensierire Fulignati

😐 | 15' pt Guidetti si accentra e tira forte ma centrale, #Fulignati blocca sicuro

Giornata a dir poco gelida ❄️ 🥴#PERFER 0-0#forzagrifo @LegaProOfficial — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) January 17, 2021

13' - Buona azione del Grifo, che manda al cross sulla sinistra Crialese il cui traversone è però impreciso

12' - Ci riprova la Feralpisalò: lancio lungo per Miracoli che però (forse complice un tocco di Angella) non riesce a controllare il pallone

10 ' - Occasione sprecata dal erugia: con Murano solo a centro area Falzerano preferisce la soluzione personale, ma dopo aver saltato un avversario viene fermato da un secondo

8' - Punizione per gli ospiti: palla in mezzo e respinta con la testa di Vanbaleghem, poi sul successivo cross interviene in presa Fulignati

7' - La Feralpisalò prova ad affacciarsi in avanti: Vitturini affonda a destra ma viene fermato da un duro tackle di Vanbaleghem che se la cava con un richiamo verbale dell'arbitro.

3' - Grifo molto aggressivo in avvio, con la Feralpisalò chiusa nella propria metà campo: spunto di Falzerano e cross, con la palla bloccata dal portiere ospite De Lucia

1' - Al Curi è iniziata Perugia-Feralpisalò.

LE SCELTE DEI TECNICI - Il tecnico Fabio Caserta, tornato alla difesa a quattro, deve fare a meno dell'infortunato Melchiorri (fuori un mese) ma recupera il trequartista Minesso, rallentato da un problema fisico negli ultimi giorni e poi rientrato in gruppo. Con il nuovo attaccante Vano e il rientrante Bianchimano non ancora al top, sarà così lui a supportare Murano insieme a Falzerano in una sorta di 4-3-2-1. Sull'altro fronte Massimo Pavanel non può disporre degli infortunati Morosini e Scarsella, mentre in difesa torna Legati e davanti è subito titolare il nuovo acquisto Guerra.

Perugia-FeralpiSalò (ore 15)

IL TABELLINO:

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Elia (31' st Rosi), Angella, Sgarbi, Crialese; Moscati (1' st Sounas), Burrai, Vanbaleghem; Minesso (19' st Vano), Falzerano (28' st Kouan); Murano (28' st Lunghi). A disp.: Baiocco, Bocci, Cancellotti, Favalli, Negro, Monaco, Konate. All. Fabio Caserta

FERALPISALÒ (4-3-1-2): De Lucia; Vitturini (28' st Brogni), Farabegoli, Legati, Bergonzi; Guidetti (40' pt Hergheligiu), Carraro, Gavioli (17' st Tulli); Ceccarelli (17' st D'Orazio); Miracoli (17' st Petrucci), Guerra. A disp.: Liverani, Bacchetti, Giani, Rizzo, Pinardi. All. Massimo Pavanel

ARBITRO: Emanuele Frascaro di Firenze

MARCATORI: 24' pt Ceccarelli (F), 36' pt Minesso (P), 12' st Falzerano (P), 15' st Burrai (P, rig.)

NOTE: Ammoniti: Bergonzi, Carraro, Vitturini (F)

LA 19ª GIORNATA - Ieri: Arezzo-Cesena 0-2, Fano-Gubbio 1-1, Fermana-Legnago Salus 2-1, Mantova-Triestina 0-0. Oggi: Imolese-Matelica (h 15), Perugia-Feralpisalò (h 15), Sambenedettese-Padova (h 15), Sudtirol-Vis Pesaro (h 15), Carpi-Ravenna (h 17.30), Modena-Virtus Verona (h 17.30).

LA CLASSIFICA - Modena* 36, Cesena 35, Sudtirol* 34, Perugia* 33, Padova** 33, Sambenedettese* 30, Mantova 29, Triestina 29, Feralpisalò** 26, Matelica* 25, Virtus Verona* 23, Gubbio 23, Fermana 22, Carpi**** 21, Legnago Salus 18, Vis Pesaro* 18, Imolese 15, AJ Fano 15, Ravenna* 14, Arezzo 10.

(*ogni asterisco una gara in meno)