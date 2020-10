LIVE Perugia-Cesena: Grifo in campo per la vetta, segui in diretta la sfida del Curi

C'è la vetta del girone B di Serie C in palio per il Perugia, che stasera (ore 20.45, qui su questa pagina la diretta testuale) ospiterà il Cesena al Curi (ancora a porte chiuse per l'emergenza coronavirus in uno dei posticipi della 3ª giornata.

Con un successo infatti i biancorossi di Caserta aggancerebbero in vetta le tre capolista Sudtirol, Matelica e Carpi che ieri sono state fermate sul pareggio.