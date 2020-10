Perugia-Cesena 1-2: il Grifo si fa male da solo, aggancio in vetta fallito

Aggancio in vetta fallito per il Perugia, che si fa battere in rimonta dal Cesena in uno dei posticipi della 3ª giornata. Nel Curi ancora desolatamente vuoto per l'emergenza coronavirus, il Grifo si fa male da solo dopo essere riuscito a trovare il vantaggio al 19' con Murano. Passa un minuto infatti e Angella e Fulignati regalano il pareggio a Caturano, mentre nella ripresa (64') è ancora decisivo l'attaccante ex Potenza ma al contrario: stavolta il suo colpo di testa, su punizione di Petermann, è infatti indirizzato nella porta sbagliata.

Un autogol che regala tre punti ai romagnoli al cospetto di un Perugia poi incapace di reagire e che può recriminare solo per una ghiotta occasione sciupata da Bianchimano al 59', quando il risultato che ancora sull'1-1. Troppo poco per conquistare la vittoria in una ripresa in cui la squadra di Caserta (schierata per tutta la partita con il 4-2-3-1) è calata rispetto a un buon primo tempo, che aveva visto il Grifo aggredire alto e giocare con Rosi e Crialese costantemente in proiezione offensiva, ma anche rischiare troppo spesso di trovarsi scoperto di fronte alle ripartenze ospiti (clamorosa poi la palla gol sprecata al 18' da Caturano dopo un goffo intervento di Fulignati). Una sconfitta su cui riflettere per il tecnico, che ora dovrà pensare alla trasferta didomenica a Mantova.

Perugia-Cesena 1-2

IL TABELLINO:

PERUGIA (4-2-3-1): Fulignati; Rosi, Angella, Sgarbi, Crialese; Burrai, Kouan; Dragomir (1' st Elia), Sounas (11' st Bianchimano), Melchiorri (23' st Minesso); Murano. A disp.: Baiocco, Negro, Cancellotti, Favalli, Tozzuolo, Moscati, Lunghi, Rigen. All. Caserta

CESENA (4-3-3): Satalino; Longo (15' st Gonnelli), Ricci, Ciofi, Favale; Capellini (26' st Steffè), Petermann, Collocolo; Bortolussi (32' st Sala), Caturano, Russini (15' st Zecca). A disp.: Nardi, Bizzini, Maddaloni, Aurelio, Capanni, Nanni, Koffi, Campagna. All. William Viali

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto

MARCATORI: 19' pt Murano (P), 20' pt Caturano (C), 19' st Murano (C, aut.)

NOTE: Ammoniti: Kouan, Dragomir, Bianchimano (P); Capellini, Petermann (C)

