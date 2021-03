LIVE Serie C, Perugia-Carpi: segui in diretta la sfida del Curi

Il Grifo di Caserta in campo al Curi (ore 15) contro gli emiliani per ritrovare il successo che manca da tre partite

Dopo tre gare senza vittoria il Perugia cercherà di ritrovarla oggi al Curi contro il Carpi (ore 15, porte ancora chiuse per l'emergenza coronavirus) nel match valido per la 30 ª giornata del girone B di Serie C (qui la diretta testuale del match). Il Grifo di Fabio Caserta, che deve ancora recuperare la gara sul campo della Fermana e ora terzo a -7 dalla capolista Padova e a -2 dal Sudtirol, è costretto a vincere per sperare ancora nel primo posto che vale la promozione diretta.

Perugia-Carpi (ore 15):

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (4-3-1-2): Fulignati; Elia, Sgarbi, Monaco, Favalli; Sounas, Moscati, Vanbaleghem; Minesso; Melchiorri, Murano. A disp.: Minelli, Bocci, Cancellotti, Angella, Crialese, Burrai, Kouan, Di Noia, Vano, Bianchimano, Lunghi. All. Fabio Caserta

CARPI (3-4-1-2): Rossi; Gozzi, Venturi, Sabotic; Marcellusi, Bellini, Fofana, Lomolino; Cejas; De Cenco, Giovannini. A disp.: Pozzi, Cavazza, Ercolani, Eleuteri, Varoli, Bayeye, Offidani, Ghion, Martorelli, Tripoli, Ferretti, De Sena. All. Sandro Pochesci

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze