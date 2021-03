Perugia-Carpi 2-0: Murano e Minesso riportano il Grifo a -4 dal Padova

La squadra di Caserta approfitta della sconfitta della capolista (che ha giocato una gara in più) sul campo del Matelica, ma ora è emergenza in difesa: infortuni per Crialese e Sgarbi, giallo 'pesante' per Monaco

Vittoria pesantissima per il Perugia il 2-0 rifilato al Carpi sul prato del Curi nel match valido per la . Il successo firmato da Murano e Minesso (che spezza un digiuno di tre giornate) consente infatti al Grifo di riportarsi a -4 dal Pavdova capolista, sconfitto 4-1 sul campo el Matelica nella 30 ª giornata di questo 'pazzo' girone B di Serie C. Nota stonata gli infortuni di Crialese e Sgarbi e il giallo rimediato dal diffidato Monaco, che salterà per squalifica il 'derby' di mercoledì a Gubbio: con Rosi e Negro già ai box ora è emergenza difesa per il Perugia.

Perugia-Carpi 2-0

IL TABELLINO:

PERUGIA (4-3-1-2): Fulignati; Elia, Monaco, Sgarbi (30' st Cancellotti), Crialese (30' pt Favalli); Kouan (30' st Vano), Moscati, Vanbaleghem; Minesso; Melchiorri, Murano (19' st Sounas). A disp.: Minelli, Bocci, Angella, Burrai, Di Noia, Lunghi, Bianchimano. All. Fabio Caserta

CARPI (3-4-1-2): Rossi; Gozzi, Venturi, Sabotic (1' st Varoli); Marcellusi (15' 'st Bayeye), Fofana, Bellini (24' st Ferretti), Lomolino; Cejas (15' st De Sena); De Cenco (15' st Ghion), Giovannini. A disp.: Pozzi, Cavazza, Ercolani, Eleuteri, Offidani, Martorelli, Tripoli. All. Sandro Pochesci

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze

MARCATORI: 35' pt Murano (P), 22' st Minesso (P)

NOTE: Ammoniti: Monaco, Vano (P); Sabotic, Venturi, il tecnico Pochesci (C)

